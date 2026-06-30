世足賽／傷停補時攻入關鍵一球！巴西2：1絕殺日本

2026年6月30日凌晨1時，世界盃足球賽淘汰賽階段迎來焦點對決，由傳統勁旅巴西迎戰亞洲強權日本。巴西憑藉全場壓制性的攻勢，在傷停補時階段攻入關鍵一球，最終以2比1逆轉擊敗日本，順利奪下晉級門票，日本則遺憾止步。

本場比賽巴西展現強大的中場控制力，掌控高達69%的持球時間，並發動多達19次射門，其中有7次射正。反觀日本則採取防守反擊，僅有31%的控球率，全場5次射門、2次射正。面對巴西的攻勢，日本防線多次採取戰術犯規，全場共計13次犯規並領到3張黃牌。雖然日本防守端做出多次阻擋，但持久的防守壓力也為後續失球埋下伏筆。

上半場開局雙方對抗激烈，第12分鐘日本佐野海舟防守犯規領到黃牌，隨後第15分鐘巴西卡塞米羅也吞下黃牌。第29分鐘，日本發動反擊，由佐野海舟率先破門，幫助日本先馳得點。

上半場第29分鐘，日本隊佐野海舟率先破門，先馳得點。 路透社

半場結束前，日本鎌田大地於第45分鐘遭黃牌警告。易邊再戰，第48分鐘巴西達尼洛吞下黃牌。第56分鐘，巴西重整旗鼓，加布里埃爾妙傳助攻卡塞米羅破門，幫助球隊扳平比分。第84分鐘，日本鈴木絢之介犯規領到黃牌。傷停補時第95分鐘，吉馬良斯傳球助攻馬丁內利破門，完成關鍵絕殺。

巴西此役在落後的劣勢下展現極佳韌性，憑藉尾盤的進攻效率完成逆轉。由於本場賽事為一戰定生死的淘汰賽，勝隊巴西直接挺進下一輪賽事，而日本在領先局面下未能守成，遺憾於淘汰賽止步。

下半場第56分鐘巴西隊卡塞米羅（Casemiro）頭槌破網。 路透社

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)