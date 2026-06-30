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世足賽／追趕梅西金靴 姆巴佩、哈蘭德明分頭出擊
金靴獎熱門人選姆巴佩、哈蘭德台灣時間明天將在世足賽卅二強賽亮相，最大目標當然是領軍法國、挪威擊敗對手，順利搶下十六強門票；法國在小組賽三連勝狂攻十球，和荷蘭、德國並列領先，除了核心人物姆巴佩，還擁有令人膽寒的進攻深度，瑞典此役將是一大挑戰。
小組賽結束時，僅有五名球員至少踢進四球，阿根廷巨星梅西六球在進球榜領先，姆巴佩和隊友登貝萊、哈蘭德、巴西好手維尼修斯都是四球；姆巴佩明天也要繼續追逐史上進球王，歷屆世足賽累積十六球，還落後排名第一的梅西三球。
法國總教練德尚本屆賽事結束後將離開國家隊，最大目標當然是奪下隊史第三座冠軍，全隊在小組賽輕鬆擊敗塞內加爾、伊拉克、挪威；反觀瑞典積分只拿四分驚險突圍，面對法國強大鋒線，防守能力讓球迷擔憂。
挪威暌違廿八年重返世足賽，明天對決象牙海岸。哈蘭德最近受訪時坦言，球隊自一九九八年以來首次獲得參賽權，這種壓力實在太大，本屆賽事開踢後，能夠取得任何成績都算是「額外紅利」。
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