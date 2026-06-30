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世足賽／加拿大絕殺南非闖16強 球員成「加國英雄」

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
世足賽卅二強淘汰賽昨天開踢，地主加拿大傷停補時靠尤斯塔基奧（左二）關鍵破網，以一比○絕殺南非。法新社
世足賽卅二強淘汰賽昨天開踢，地主加拿大傷停補時靠尤斯塔基奧（左二）關鍵破網，以一比○絕殺南非。法新社

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世界盃足球賽卅二強淘汰賽昨天開踢，打頭陣的地主加拿大上演戲劇性勝利，下半場傷停補時階段靠尤斯塔基奧關鍵破網，以一比○「絕殺」南非，率先挺進十六強。加拿大第一次打進淘汰賽就迎接隊史首勝，讓總教練馬許用「加拿大英雄」稱呼子弟兵。

加拿大身為主辦國之一，雖因落到小組第二，無法在溫哥華迎接隊史第一次的淘汰賽，昨天是在洛杉磯出賽，但球場仍有上萬名穿著白紅上衣的球迷，尤斯塔基奧攻進關鍵球後，現場歡聲雷動。

尤斯塔基奧原先在葡萄牙聯賽的波爾圖，今年被租借到洛杉磯ＦＣ，昨天也有不少穿著他洛杉磯球衣的球迷在場，見證「另類地主」的特別時刻。

「這是我們努力的成果，我們是很特別的團隊，彼此就像兄弟一樣，當我們為彼此而戰，當我們當彼此後盾，像這樣的奇蹟就會發生。」尤斯塔基奧提到，進球助隊奪下歷史勝利的心情欣喜若狂，「但同時我不想說任務已經完成，我們從沒放棄信念，我認為這顆進球是我們應得的成果。」

二○二四年接下加拿大兵符的馬許也大讚子弟兵為加拿大締造新頁的成就，就像是國家的英雄，「這項運動因為你們而有光明未來。」加拿大十六強將碰荷蘭和摩洛哥的勝隊，馬許強調，團隊目標就是在最大舞台和強隊對決，儘管摩洛哥和荷蘭都是豪門球隊，加拿大仍會全力以赴，期待繼續踢出加拿大世界盃新歷史。

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