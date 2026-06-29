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世足賽／加拿大女球迷玩人浪 下秒手機「跳樓」網熱議：精彩一刻
加拿大在這屆世界盃持續有好表現，該隊6月28日在32強賽「絕殺」南非，首度晉身16強。不過在賽事期間，看台上的一名加拿大女球迷就似乎過於投入，結果當場失去手機，更遭網友形容為「世界盃最佳片段」。
英國《太陽報》28日報導，事發於加拿大對南非的下半場初段，當時兩隊仍然互無交易，看台上的球迷於是發起人浪製造氣氛。由電視台拍到的片段見到，一名在高層看台前排的女球迷亦有參與，惟她舉起雙手時，卻「甩手」弄掉手機，並掉到下層看台。
女球迷的表情則由原本的一臉興奮，瞬間「變臉」成驚恐，並雙手掩臉。而整個場面就電視台拍下，導致全球各地的球迷都目睹這一刻，更隨即成為網上社交平台廣傳的片段。
有網友以「世界盃剛誕生最佳片段」為題幸災樂禍，稱女球迷跳起玩人浪時，手上的電話飛越圍欄掉下，形容是大快人心的場面。另一名網友則笑言，事主以後不敢再玩人浪。
報導未有提及事主有否走到看台下層尋找手機的「遺體」，但正如網友所言，她可能從此對玩人浪有心理陰影；而大家亦應要謹記，攜帶手機外出時，絕對要「機不離身」。
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文章授權轉載自《香港01》
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