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世足賽／盼淘汰慘案成改變契機 南韓前國腳安貞桓怒斥媒體看衰國家隊
南韓世界盃小組賽遭到淘汰無緣32強，在48支球隊中僅排34名，寫下恥辱戰績外也成為韓媒及球迷眾矢之的。不過南韓足壇名宿們卻提出不同意見，表示希望這次「世界盃慘案」能成為改變的契機，而對於外界的罵聲和看衰他們也怒斥「好像期待球員輸球一樣」。
南韓在本屆小組賽祭出頂尖陣容，也避開歐陸和南美強權，不過最終卻以1勝2敗無緣32強。在民主剛果確定搶下晉級席次、南韓確定淘汰後，前南韓國家隊中場朴智星於《JTBC》電視台說道：「這其實早在幾年前就預料的到了，但現在我們還是必須檢討相同問題，真的很悲哀。」
朴智星表示，這10年間南韓國家隊經歷許多，但很多問題還是重蹈覆轍，而現在並不是像過去一樣「抓戰犯」的時刻，「而是該冷靜思考哪裡出了問題，我認為這次世界盃應該是很不錯的轉變契機。」
針對韓媒、部分網友的看衰及罵聲，這些南韓足壇的老前輩也感到無法理解，前國腳安貞桓在《中央日報》專欄中就批評：「某些媒體賽前就充斥著『會出局』、『一定吞下二連敗』等的惡意言論，我相信熱愛韓國足球的球迷還是多數，但少數人好像期待球員輸球一樣讓我感到非常憤怒。 」
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