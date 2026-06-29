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世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本足球紮根厚實，近年來進步飛速。 法新社
日本足球紮根厚實，近年來進步飛速。 法新社

2026世足賽

南韓在本屆世界盃足球賽提前打包，未能闖進32強，就連總統李在明都怒批荒唐；韓媒「朝鮮日報」今天報導，正當南韓足球退到「世界足壇邊緣」之際，日本足球已在本屆賽事實現夢寐以求的「脫離亞洲」目標。

朝鮮日報指出，宮本恆靖領導日本足球協會，擴大預算並提升球迷參與，在世足賽獲得成功，南韓卻面臨溝通難題和衰退困境。

日本明天將在32強賽對巴西，全力爭取16強門票，巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）強調「會當成決賽做準備」，完全不敢大意；朝鮮日報特別提到，南韓也曾獲得類似評價，不過那是16年前的事了，今年遭到令人難以置信的慘敗。

南韓在2002世足賽以地主身分闖進四強，寫下隊史最佳紀錄，2006年小組賽以1：1逼和法國，2010年首次在本土以外的場地（南非）晉級16強，接下來兩屆賽事都在小組賽出局，2022年重返16強，本屆在A組1勝2敗、排名第3遭淘汰。

朝鮮日報指出，宮本曾以隊長身分率領日本征戰2002年世足賽，退休後擔任教練，並從2022年起投身管理工作；儘管宮本擔任足協領導人之初，讓外界充滿疑慮，但隨著日本足球逐年發展，輿論評價也開始轉為正面，他不僅因為增加足協預算受到讚譽，更在培養球員、支持國家隊、商業運作方面廣受好評。

朝鮮日報透露，宮本當初成為日本足協理事時，協會財務處於虧損狀態，去年已有1億日圓的利潤，今年預算達到241億日圓（約2293億韓元），這個規模超過南韓足球協會（1387億韓元）；日本足協並不單純依賴大企業贊助或轉播權，同時也為球迷提供直接支持球員或球隊的機會，提升大眾對國家隊、職業聯盟的關注和興趣。

南韓這次兵敗美洲在國內造成極大震撼，朝鮮日報形容「繳出失敗成績單」，足球界再次陷入溝通不良的爭議，儘管這個問題已持續長達16年，卻始終未能找到解決方案；雖然各方都在談論責任問題，卻無人真正挺身而出承擔，這種現狀與日本形成了鮮明對比。

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