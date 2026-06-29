世足賽／加拿大首闖16強 從9年前排名120翻身

加拿大男足今天擊敗南非闖進16強，創下國家足球史上最重要的一場勝利。現今加拿大男足風光無限，但9年前，他們的世界排名甚至跌至第120名。這支球隊的成功不僅是對加國體壇有巨大意義，也重新塑造了加拿大國家面貌。

加拿大中場大將尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）終場前轟進致勝球，以1比0擊敗南非，隊史首度在世界盃晉級16強。

加拿大總教練馬希（Jesse Marsch）稱讚球員們是加拿大的英雄。「所有在加拿大踢足球的孩子，都會因為你們有更大的未來。」

紐約時報體育記者克羅奇（Joshua Kloke）撰文稱，加拿大一向是冰球王國，籃球、棒球也享有更多的光環，踢足球的人口雖多，但不算主流運動。2017年，加拿大男足世界排名一度跌到第120名，被許多人當成笑話。

門將克雷波（Maxime Crépeau）回憶2018年中北美國家聯賽資格賽時表示：「那時我們對美屬維京群島比賽，看台只有5位觀眾。現在我們卻打進了世界盃16強。」

加拿大足球短短數年完成了令人難以置信的蛻變。2022年卡達世界盃時，加拿大在分組賽吞下3連敗，當年主將戴維斯（Alphonso Davies）攻進加拿大隊史第一顆世界盃進球，一度成為經典。

今天尤斯塔基奧補時絕殺球將被載入史冊，重要性足以和加拿大幾場冰球賽的「黃金進球」並列加拿大體育經典時刻。尤斯塔基奧賽後表示：「當我們彼此信任、為彼此而戰時，就會發生像今天這樣特別的事情。」

這顆歷史性進球，同時也是加拿大足球發展的最佳寫照。

送出助攻的是沙菲爾伯格（Jacob Shaffelburg）。他來自諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）一個僅約7000人口的小鎮，足球在當地並不熱門，但他始終堅持夢想，甚至用並不擅長的左腳送出精準傳中。

完成致命一擊的尤斯塔基奧則擁有葡萄牙血統，青年時期曾代表葡萄牙各級青年隊出賽。他原本有機會繼續為葡萄牙效力，但2019年選擇披上加拿大戰袍，當時曾對身邊親友說：「現在輪到我回報加拿大了。」

7年後在世界盃關鍵性的淘汰賽，他實現了自己的承諾。

西安大略大學博士候選人范德霍芬（Noah EliotVanderhoeven）在加拿大新聞網The Conversation撰文提到，加拿大男足重新塑造「加拿大國家認同」的樣貌。

他稱，冰球長年是加拿大的國家驕傲。至於NBA多倫多藍鳥隊，雖然也獲全加拿大支持熱潮，但其中球員多數來自美國。相較之下，加拿大國家男足球員來自不同族裔、不同文化背景，每位球員幾乎都承載著移民故事，反映出加拿大多元文化社會的真實樣貌。

最具代表性的就是隊長戴維斯（AlphonsoDavies）。他出生於迦納難民營，他在5歲時隨父母透過難民安置計劃定居加拿大。如今他不僅成為歐洲冠軍聯賽冠軍球員，也是聯合國難民署（UNHCR）親善大使。

從香港移民加拿大的資深足球迷歐陽岳勳對中央社說：「對數百萬擁有移民背景的加拿大人而言，這支國家隊讓他們深刻感受到，自己就是加拿大的一部分。」

歐陽岳勳說，加拿大目前有溫哥華、多倫多、蒙特婁3支美國職業足球大聯盟（MLS）球隊，有完整的青訓系統培育年輕球員，令有潛質的新星可以登上北美最高水平的聯賽，進一步吸引歐洲球會垂青。有這條路線圖，有才華的球員就不會遭埋沒，國家隊將人才輩出、繼續挺進世界一流球隊之列。