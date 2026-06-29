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世足賽／進入淘汰賽階段 寬鬆裁判風格成鮮明特色

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
32強淘汰賽裁判(左)穿著風格成鮮明特色。 新華社
32強淘汰賽裁判(左)穿著風格成鮮明特色。 新華社

2026世足賽

隨著世界盃邁入淘汰賽階段，較寬鬆的裁判風格已成為比賽標誌性特徵之一。這讓裁判能夠優先維持比賽流暢度，而非針對所有輕微身體接觸做出判罰。

路透社報導，裁判被鼓勵避免針對細微犯規頻繁吹哨，以減少比賽中斷時間、增加實際比賽時間，使本屆以高進球數和激烈對抗著稱的賽事更加流暢。

資料科學、體能訓練及裁判領域的專家表示，執法尺度放寬，加上球員速度與體能持續提升，使本屆世界盃成為歷來節奏最快、身體對抗最激烈的一屆。

這項改變普遍受到歡迎，但專家也警告，尚未完全恢復狀態的球員，尤其是剛擺脫影響衝刺與加速能力傷勢的球員，可能難以承受本屆賽事的高強度要求。

美國康乃狄克大學（University of Connecticut）足球體能教練威斯特（Chris West）表示：「回顧近3屆世界盃的數據可以發現，球員平均跑動距離差異不大，但高速跑動和衝刺次數都明顯增加。」

根據國際足球總會（FIFA）裁判委員會主席科林納（Pierluigi Collina）先前的說法，FIFA希望減少比賽中斷次數，讓比賽更加流暢，因此也在本屆世界盃實施部分新規定。

美國東北大學（Northeastern University）NetSI Sport體育數據研究中心分析顯示，本屆世界盃小組賽平均每場犯規24.3次，低於2022年的27.7次及2018年的29.3次。黃牌數量也同步下降，但紅牌有所增加。

NetSI Sport的分析也指出，本屆世界盃小組賽平均每場攻入2.95球，創下現代世界盃最高紀錄，也超越2014年巴西世界盃每場2.83球的紀錄。

曾任英格蘭超級足球聯賽（Premier League）裁判、現任福斯廣播公司體育台（Fox Sports）規則分析員克拉滕伯格（Mark Clattenburg）表示：「最好的裁判知道何時該吹哨、何時不該吹哨，以讓球星盡情發揮。」

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