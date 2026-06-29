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世足賽／南韓止步小組賽 足協取消返國歡迎儀式

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
南韓足協取消世足國家隊回國歡迎式。 新華社
南韓足協取消世足國家隊回國歡迎式。 新華社

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南韓在本屆世界盃足球賽晉級32強夢碎，最終以1勝2敗止步小組賽，南韓足球協會（KFA）宣布，不會安排任何接機或歡迎儀式，總教練洪明甫與球員30日將低調返國。

南韓在2026年世界盃以1勝2敗居A組第3，寫下在48隊僅排第34的慘澹成績，洪明甫（Hong Myung-bo）成為眾矢之的。

南韓「中央日報」報導，南韓足協表示，「不會安排任何官方歡迎儀式」；這也是自2002年日韓世界盃以來，南韓國家足球隊首次在沒有歡迎儀式的情況下返抵國門。

即便是在2014年巴西世界盃，南韓同樣以1勝2敗墊底出局，南韓足協當時仍依循慣例，為球隊舉辦返國歡迎儀式。

不過，在機場等候的球迷向時任總教練洪明甫丟擲南韓傳統麥芽糖，藉此表達羞辱之意，洪明甫隨後宣布為國家隊在世界盃慘敗引咎辭職。

洪明甫與金玟哉（Kim Min-jae）、李剛仁（LeeKang-in）等8名球員預計28日自墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）啟程，經美國轉機後，於30日抵達南韓仁川國際機場，部分效力海外俱樂部的球員預計直接返回所屬球隊或居住國。

南韓足協表示：「協會正在協調其餘球員的返程安排，好讓他們能在7月1日前返回南韓。」

南韓在分組賽早早出局，總統李在明在社群媒體上發文怒批，對這個結果感到錯愕與荒唐，也點出選了沒有能力的人當領導者是主因，並要求推動體育團體改革。

李在明表示：「這次世界盃無緣晉級，令國民深感失望，看來是組織運作與人事失敗所造成。」

李在明也強調，由於世界盃參賽投入了大量國民納稅錢與國家資源，因此請文化體育觀光部徹底掌握實際情況，仔細分析原因，並研擬防止重演及改善的對策。

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