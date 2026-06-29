世足賽／親吻了外套上加拿大國徽 美國籍教頭暖心分享「引以為榮」

世界盃今天迎來32強淘汰賽首戰，加拿大在傷停補時階段靠著尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio） 一記關鍵射門以1：0擊敗南非，隊史首次世界盃淘汰賽就進軍16強。賽後總教練馬許（Jesse Marsch） 大力稱讚子弟兵「國家英雄」外，也感性分享作為外籍教練對加拿大的喜愛。

加拿大今天成功締造歷史新猷，也延續黑馬奇蹟的精采之旅，其中兩年前執掌兵符的52歲美籍教頭馬許扮演重要角色。在獲勝的一刻他難掩激動的親吻了外套上的加拿大國徽，也在場上向球員們激勵「你們要以自己為傲，你們今天是加拿大英雄。」

賽後，馬許受訪時分享晉級當下心路歷程，並表示只有那個時刻能夠好好的表達對球員的感謝與激勵，「很多人說我（精神喊話）只是做做樣子，我才不在乎其他人怎麼想，你必須把握當下。」

接著馬許也感性提到自己作為一名外籍教練，卻深深被加拿大及球員的特質吸引，「我是美國人，我也為這件事為榮，但加拿大人重視善良、慷慨的價值觀與性格真的跟我很契合。」他強調加拿大人實事求是，眼見為憑，「美國人很常被貼上愛出風頭、傲慢的標籤，外界也很常這樣看我，但他們更看重我做了什麼，而我只想和球員們一起努力。」