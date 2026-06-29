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世足賽／德國隊挺進32強淘汰賽 主帥：唯有奪冠才能服眾
德國隊總教練納格爾斯曼今天表示，唯有贏得世界盃（WorldCup）冠軍，才能平息外界對球隊的質疑。他也強調，球隊目前正全力備戰與巴拉圭的32強淘汰賽。
法新社報導，儘管德國隊在E組小組賽提前一輪以分組第一晉級，且以7比1大勝古拉索（Curacao），並以2比1擊敗象牙海岸，但在最後一戰不敵厄瓜多，讓外界對其爭冠前景產生懷疑。
即使接下來德國隊擊敗以小組第3名出線的巴拉圭，晉級16強後仍可能遭遇強敵法國隊。
納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）今天在賽前記者會上表示：「談到德國國家隊，一切只關乎要爭取每一場比賽的勝利，明天的比賽也是如此。」
「應對外界期待的方式，就是建立自信、制定適當計畫，讓球員在場上感到自在，有能力做出正確決定，展現實力，然後贏得比賽。」
「足球比賽就是要贏球。只要贏了，一切都好；萬一輸了，什麼都是一團糟。所以我們明天必須贏。」
這位前拜仁慕尼黑（Bayern Munich）教頭也批評球隊在輸給厄瓜多的比賽中「自取滅亡」，儘管當時德國已率先取得領先。
部分國家選擇在小組賽的最後一戰讓主力輪休，納格斯曼該場仍幾乎派出所有主力陣容，但他表示球隊不會因此受到影響。
他說：「我們明天需要完美的表現。我看過訓練情況了，可以告訴你我非常滿意，球員們明天會拿出最佳表現。」
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