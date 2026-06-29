世足賽／栃木通靈鸚鵡「奧莉薇亞」預測 日本32強踢贏巴西

日本栃木縣一隻公鸚鵡曾多次精準預測國際賽事，所以牠在這屆世界盃足球賽也受到關注。日本將在台北時間30日凌晨，於32強賽事迎戰5屆冠軍巴西。牠今天預測，將由日本獲勝。

「朝日新聞」報導，這隻以高智商聞名的21歲非洲灰鸚鵡名為「奧莉薇亞」，也被視為「通靈鸚鵡」，牠目前生活在栃木縣那須町「那須動物王國」。

占卜方式是把日本與巴西兩國國旗擺在牠面前，由牠用鳥喙叼起其中一面國旗。牠今天在遊客的關注之下，在日本與巴西的國旗之間抉擇，最終選擇了日本國旗。

牠從2014年開始占卜體育賽事，2015年加拿大舉辦女子世足賽，日本隊踢了7場比賽，牠精準預測6場。2023年的世界棒球經典賽（WBC），牠更完全猜中日本隊全部7場比賽結果。

自2014年以來，包含足球在內的各項國際賽事，牠預測的113場之中，猜中60場，準確率約53%，但只看男子足球世界盃，牠預測的14場僅猜中2場，準確率只有14%，表現並不理想，但已較本屆世足賽開始前有所提升。

這隻鸚鵡的飼育員表示，「希望這成為幫日本代表隊加油的樂趣之一」。

日本在小組賽取得1勝2和成績，以F組第2名之姿，與同組第1名的荷蘭一起晉級32強，從32強的賽事開始就是淘汰賽。日本隊總教練森保一在全隊與巴西一決生死前夕，盛讚陣中球員備戰態度，強調團結將是晉級動力。