快訊

陸籍網紅偷拍桃機禁攝區還上傳 移民署：2年不可來台

全國最資深！77歲陳龍安接任金門副縣長 網路批評聲浪不斷

突然收到過世親戚地價稅單！高雄男一查才知自己竟是繼承人

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／栃木通靈鸚鵡「奧莉薇亞」預測 日本32強踢贏巴西

中央社／ 東京29日綜合外電報導
栃木縣「那須動物王國」的非洲灰鸚鵡「奧莉薇亞」，預測日本有機會在32強淘汰巴西。圖截自X
栃木縣「那須動物王國」的非洲灰鸚鵡「奧莉薇亞」，預測日本有機會在32強淘汰巴西。圖截自X

2026世足賽

日本栃木縣一隻公鸚鵡曾多次精準預測國際賽事，所以牠在這屆世界盃足球賽也受到關注。日本將在台北時間30日凌晨，於32強賽事迎戰5屆冠軍巴西。牠今天預測，將由日本獲勝。

「朝日新聞」報導，這隻以高智商聞名的21歲非洲灰鸚鵡名為「奧莉薇亞」，也被視為「通靈鸚鵡」，牠目前生活在栃木縣那須町「那須動物王國」。

占卜方式是把日本與巴西兩國國旗擺在牠面前，由牠用鳥喙叼起其中一面國旗。牠今天在遊客的關注之下，在日本與巴西的國旗之間抉擇，最終選擇了日本國旗。

牠從2014年開始占卜體育賽事，2015年加拿大舉辦女子世足賽，日本隊踢了7場比賽，牠精準預測6場。2023年的世界棒球經典賽（WBC），牠更完全猜中日本隊全部7場比賽結果。

自2014年以來，包含足球在內的各項國際賽事，牠預測的113場之中，猜中60場，準確率約53%，但只看男子足球世界盃，牠預測的14場僅猜中2場，準確率只有14%，表現並不理想，但已較本屆世足賽開始前有所提升。

這隻鸚鵡的飼育員表示，「希望這成為幫日本代表隊加油的樂趣之一」。

日本在小組賽取得1勝2和成績，以F組第2名之姿，與同組第1名的荷蘭一起晉級32強，從32強的賽事開始就是淘汰賽。日本隊總教練森保一在全隊與巴西一決生死前夕，盛讚陣中球員備戰態度，強調團結將是晉級動力。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／日本對決5冠巴西 總教練森保一：團結一心全力迎戰

世足賽／日本單屆進7球已破隊史紀錄 前一次對戰巴西遭羅納度梅開二度

世足賽／32強日本對戰巴西 網友：「足球小將翼」真實上演

世足賽／鹽貝健人引發巴西強烈不滿 安切洛蒂擺明不玩心理戰

相關新聞

世足賽／加拿大補時絕殺南非 1比0險勝首闖世界盃16強

尤斯塔基奧今天於傷停補時階段攻入致勝球，助加拿大在世界盃淘汰賽首戰以1比0擊敗南非，使得這個共同主辦國首次晉級16強

世足賽／傷停補時關鍵絕殺！加拿大1比0險勝南非 挺進淘汰賽下一輪

2026年世界盃足球賽於台灣時間6月29日凌晨3點迎來一場關鍵的淘汰賽，由南非對決加拿大。在這場一戰定生死的對決中，雙方展開激烈的防守大戰，最終加拿大憑藉著傷停補時階段的關鍵進球，以1比0險勝南非，成

世足賽／栃木鸚鵡「奧莉薇亞」大膽預測 日本32強踢贏巴西

日本栃木縣一隻公鸚鵡曾多次精準預測國際賽事，所以牠在這屆世界盃足球賽也受到關注。日本將在台北時間30日凌晨，於32強賽事...

世足賽／德國淘汰賽首戰巴拉圭 教頭：需要打出完美表現

德國即將在淘汰賽第2日賽程登場，總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）表示對手巴拉圭是「棘手」對手，自家球員必須打出「完美」表現才能晉級。

世足賽／南韓淘汰連總統都痛批 總教練洪明甫閃電請辭

南韓隊在美加墨世界盃止步小組賽，讓球迷罵翻，連南韓總統李在明都痛批錯愕且「荒唐」，總教練洪明甫也在確定出局後不到24小時提出辭呈，為南韓失利負責。

世足賽／日本對決5冠巴西 總教練森保一：團結一心全力迎戰

日本在世界盃挺進32強，不過淘汰賽首戰就遇上5冠王巴西。雖然日本去年曾在友誼賽擊敗對手，但總教練森保一表示，雪恥動機將讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。