世足賽／德國淘汰賽首戰巴拉圭 教頭：需要打出完美表現

德國即將在淘汰賽第2日賽程登場，總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）表示對手巴拉圭是「棘手」對手，自家球員必須打出「完美」表現才能晉級。

4屆冠軍德國暌違12年重返淘汰賽，台灣時間明天凌晨4點半將和巴拉圭在波士頓搶16強門票，納格爾斯曼稱這場對決是「驟死戰」，且相信子弟兵能從小組最終戰敗給厄瓜多的失利振作起來。

納格爾斯曼在賽前一天舉行的記者會提到，巴拉圭是難纏對手，會給德國造成很大麻煩，「這是一場生死戰，這些男孩會拿出最佳狀態，我們必須保持耐心。」他指出巴拉圭防守穩固、陣型緊密，擁有優秀球員和強壯的身體素質，「我們需要打出完美表現。」

德國小組賽「先盛後衰」，首戰大勝古拉索後險勝象牙海岸，最終戰卻敗給厄瓜多，讓球隊在國內面臨不少批評聲量，納格爾斯曼坦言輿論就是如此，「如果我們贏，所有事都很完美，輸球就所有事都很糟。」他強調全隊齊心努力，不需要向任何人證明任何事，自己會全力支持球員，「我們能做的就是準備妥當，希望表現的比出戰厄瓜多時更好。」

德國前鋒哈弗茨（Kai Havertz）也說，球員剛結束在各自俱樂部的漫長賽季，需要時間磨合是必然，「我們完全相信我們能獲勝。當你參加一場大家熱議的大比賽，我不會在意他們說什麼，我們專注在自身，不會太在意外界說什麼。」