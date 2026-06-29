世足賽／南韓淘汰連總統都痛批 總教練洪明甫閃電請辭

南韓隊在美加墨世界盃止步小組賽，讓球迷罵翻，連南韓總統李在明都痛批錯愕且「荒唐」，總教練洪明甫也在確定出局後不到24小時提出辭呈，為南韓失利負責。

洪明甫在小組最終戰碰南非讓33歲當家球星孫興愍板凳出發，最終FIFA排名32的南韓遭排名54的南非一球差擊敗，晉級陷入被動局勢，加上昨天小組壓軸日民主剛果搶下晉級資格，讓南韓晉級夢碎。

南韓確定無緣32強淘汰賽後，洪明甫宣布請辭，他表示過去兩年不停問自己相同問題，「這對韓國足球來說是正確決定嗎？無論為國家隊做出重要決定、挑選球員、準備訓練課表，或是帶領球員出賽，我從沒放棄這個問題。我無法說每個我做出的決定都是正確的，但我可以說我的標準始終是我認為對韓國足球最有利的決定。」

2022年卡達世足賽，南韓挺進16強淘汰賽，但首戰碰巴西以1：4敗陣；美加墨世足賽球隊從32隊擴大到48隊，淘汰賽也從16強增加到32強，南韓卻無法複製晉級紀錄，且是在首戰擊敗捷克隊後「先盛後衰」，出局結果讓球迷無法接受。

敗給南非就說扛責的洪明甫提到，當成績不盡人意時，總教練的責任非常大，無需任何解釋，「正因如此，我今天在這不是為了解釋，而是為了承擔責任。我們在本屆世界盃未能取得韓國人民期望的成績，身為總教練，我對此負全部責任。」