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世足賽／加拿大奪淘汰賽隊史首勝 教頭稱球員國家英雄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
加拿大隊靠尤斯塔基奧（圖）傷停補時破網，以1：0絕殺南非。 美聯社
加拿大隊靠尤斯塔基奧（圖）傷停補時破網，以1：0絕殺南非。 美聯社

2026世足賽

首度打進世界盃淘汰賽的加拿大隊，今天靠尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）傷停補時破網，以1：0絕殺南非，成為率先挺進16強的隊伍，加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）也以「加拿大英雄」來稱呼子弟兵，他說：「這項運動因為你們而有光明未來。」

馬許提到，有人會說賽後在球場碰面是在作秀，但自己完全不在乎，只想把握當下並告訴球員，這時刻隊這項運動和國家隊有多重用，「很遺憾我們沒能在溫哥華做到這一點，但能執教他們我感到非常榮幸，這也激勵著我每天努力。」

加拿大身為主辦國之一，但因落到小組第二，無法在溫哥華迎接隊史第一次的淘汰賽，今天是在洛杉磯出賽，不過球場仍有上萬名穿著白紅上衣的球迷，尤斯塔基奧攻進關鍵球後讓現場歡聲雷動。

馬許也提到，過往有在美國參加美洲盃和友誼賽等經驗，並不陌生，「不能在主場比賽很失望，但隊員們很快重新集中注意力，專注在對手身上，雖然花了92分鐘，但我們最終還是贏了。」

率先晉級後，加拿大16強將碰荷蘭和摩洛哥的勝方，馬許強調團隊的目標就是在最大舞台和強隊對決，展現加拿大的競爭力，激勵全國人民，儘管摩洛哥和荷蘭都是豪門球隊，加拿大仍會全力以赴，期待繼續踢出加拿大世界盃新歷史。

世足戰報 2026美加墨世足

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