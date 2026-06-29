世足賽／加拿大補時絕殺南非 1比0險勝首闖世界盃16強

尤斯塔基奧今天於傷停補時階段攻入致勝球，助加拿大在世界盃淘汰賽首戰以1比0擊敗南非，使得這個共同主辦國首次晉級16強。

法新社報導，這場比賽是加拿大和南非雙方首次踏入淘汰賽階段，本來看似將要進入延長賽，卻被加拿大中場大將尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）禁區外冷靜射門破網，讓南非為之夢碎。

由於未能贏得小組第一，主辦國之一的加拿大移師洛杉磯（Los Angeles）出賽。他們將於7月4日在休士頓（Houston）16強戰對決荷蘭或摩洛哥。

加拿大總教練馬希（Jesse Marsch）賽前強調，效力德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的當家球星戴維斯（Alphonso Davies）是「關鍵變數」。

傷癒回歸的這位翼衛之前一直未在本屆世界盃亮相，此役也未進入先發名單。

儘管如此，加拿大開賽後依然積極搶攻，多次在南非低位防守下創造機會。

22分鐘時，尤斯塔基奧一記自由球精準射向在小禁區無人看管的柯尼利亞斯（Derek Cornelius），這位中後衛卻沒抓準頭錘時機。

南非偶有威脅。加拿大則在上半場結束前一陣狂轟猛攻，差點破門得分。

比賽剛過60分鐘，加拿大再度險些破門。

替補上場的席格爾（Niko Sigur）送出極具穿透力的直球，奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）射門被門將威廉斯（Ronwen Williams）撲起，球高高彈向強納森．大衛（Jonathan David）方向，卻遭到後衛姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）精彩解圍。

75分鐘時，戴維斯終於披掛上陣，全場歡聲雷動，他也立刻展現威力。

戴維斯從左翼帶球突破，傳給強納森．大衛，再由另一前鋒普羅米斯．大衛（Promise David）接應，可惜射偏。

數分鐘後，戴維斯再度傳給強納森．大衛，這回他從極小角度射門，遭到威廉斯撲出。

補時第2分鐘，加拿大終於突破。

沙菲爾博格（Jacob Shaffelburg）沿右路長驅直入，並迅速傳中，球被南非後衛解圍，落到尤斯塔基奧腳下。

這名效力葡萄牙波圖（FC Porto）、外借洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles FC）的中場，胸部停球後第一時間起腳勁射，將球轟入左下角。

待哨音響起，加拿大替補席上的球員隨即衝進場內，慶祝這項歷史性勝利，整座球場也瞬間為之沸騰。