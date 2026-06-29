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世足賽／傷停補時關鍵絕殺！加拿大1比0險勝南非 挺進淘汰賽下一輪

聯合新聞網／ 台北訊
加拿大中場核心尤斯塔基奧（右）在禁區內把握機會破網，成功打破僵局，攻入奠定勝局的致勝球。 美聯社
加拿大中場核心尤斯塔基奧（右）在禁區內把握機會破網，成功打破僵局，攻入奠定勝局的致勝球。 美聯社

2026世足賽

2026年世界盃足球賽於台灣時間6月29日凌晨3點迎來一場關鍵的淘汰賽，由南非對決加拿大。在這場一戰定生死的對決中，雙方展開激烈的防守大戰，最終加拿大憑藉著傷停補時階段的關鍵進球，以1比0險勝南非，成功讓對手掛蛋，挺進下一輪賽事。

本場比賽南非雖然掌控了58%的持球時間，在控球率上佔據優勢，然而進攻端卻面臨攻勢熄火的困境，全場6次射門僅有1次射正。反觀加拿大展現極高的進攻效率，在42%的持球率下嘗試了12次射門，其中高達7次射正，對南非防線施加極大壓力。雙方防守動作頻訊，加拿大全場出現16次犯規，南非也有10次犯規，防守強度由此可見一斑。

比賽進入下半場後更顯膠著。第54分鐘，加拿大的薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）因防守動作過大吞下黃牌；隨後的第67分鐘，隊友西古爾（Niko Sigur）也因犯規領到黃牌警告。就在雙方眼看要將比賽拖入延長賽之際，在下半場傷停補時的第92分鐘，加拿大中場核心尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）在禁區內把握機會破網，成功打破僵局，攻入奠定勝局的致勝球。

隨著裁判終場哨聲響起，加拿大憑藉這記絕殺以1比0淘汰南非。縱觀全場，南非雖有控球優勢卻缺乏臨門一腳，防守端的致命疏忽最終導致敗局。由於本場為一戰定生死的淘汰賽，獲勝的加拿大取得晉級下一輪的資格，惜敗的南非則遺憾結束本屆世界盃旅程。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

世足戰報 2026美加墨世足 加拿大

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