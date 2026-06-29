世足賽／韓國32強夢碎 總教練洪明甫請辭

韓國國家足球隊總教練洪明甫今天宣布辭職。原本被看好能夠晉級32強的韓國隊在世界盃小組賽遭到淘汰，連總統李在明都予以公開怒批。

法新社報導，現年57歲的洪明甫曾任國家隊隊長，這次是他第2度執教國家隊，也是他繼2014年之後，第2次帶隊在世界盃早早出局。

韓國與共同主辦國墨西哥，以及南非和捷克同在A組，原本被看好能夠晉級，卻分別以0比1敗給南非和墨西哥，僅以2比1戰勝捷克，終以積分3分作收。

韓國原本期待能以小組第3、搶下8支最佳分組第3名的一席而晉級淘汰賽，但昨天其他賽事結果出爐後，這個希望也破滅。洪明甫今天宣布承擔責任。

根據韓聯社，他在墨西哥受訪時表示：「過去兩年，每當我要做重大決定、選擇球員或準備訓練和比賽時，我都會問自己，『這對韓國足球來說是正確的選擇嗎？』我不能說每個決定都是正確的，但我可以說，我做每個決定時都以韓國足球為念。」

洪明甫請辭前數小時，李在明針對國家隊表現公開表示不滿，將矛頭指向「無能之人」並向國民致歉。

李在明在X上貼文指出：「當忠誠和派系比能力更受重視時，選拔沒有能力的人擔任領導者，這樣的結果幾乎是不可避免的。對於此一無法接受的結果所帶來的深切失望，我向大眾致上最深的歉意。我們將迅速推動體育行政改革，確保類似情況不再發生。」他並未詳細說明改革內容。

備受詬病的洪明甫早在球隊出局之前就讓球迷和韓國媒體不滿。他在對南非的關鍵戰役中，沒有讓老將、隊長孫興慜先發，當時只需要打平就能晉級，這招險棋終適得其反。下個月將滿34歲的孫興慜曾經暗示將從國際足壇退休，這可能是他職業生涯最後一屆世界盃。

洪明甫自從2024年7月上任以來，主場比賽經常遭遇球迷噓聲。他在宣布辭職後表示，自己始終是韓國足球的支持者。

「即使我離開國家隊，也不代表我完全放棄韓國足球。我會由衷地為國家隊加油，希望球隊能再次獲得民眾的信任和支持。」