聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／韓國32強夢碎 總教練洪明甫請辭

中央社／ 墨西哥瓜達拉哈拉28日綜合外電報導

2026世足賽

韓國國家足球隊總教練洪明甫今天宣布辭職。原本被看好能夠晉級32強的韓國隊在世界盃小組賽遭到淘汰，連總統李在明都予以公開怒批。

法新社報導，現年57歲的洪明甫曾任國家隊隊長，這次是他第2度執教國家隊，也是他繼2014年之後，第2次帶隊在世界盃早早出局。

韓國與共同主辦國墨西哥，以及南非和捷克同在A組，原本被看好能夠晉級，卻分別以0比1敗給南非和墨西哥，僅以2比1戰勝捷克，終以積分3分作收。

韓國原本期待能以小組第3、搶下8支最佳分組第3名的一席而晉級淘汰賽，但昨天其他賽事結果出爐後，這個希望也破滅。洪明甫今天宣布承擔責任。

根據韓聯社，他在墨西哥受訪時表示：「過去兩年，每當我要做重大決定、選擇球員或準備訓練和比賽時，我都會問自己，『這對韓國足球來說是正確的選擇嗎？』我不能說每個決定都是正確的，但我可以說，我做每個決定時都以韓國足球為念。」

洪明甫請辭前數小時，李在明針對國家隊表現公開表示不滿，將矛頭指向「無能之人」並向國民致歉。

李在明在X上貼文指出：「當忠誠和派系比能力更受重視時，選拔沒有能力的人擔任領導者，這樣的結果幾乎是不可避免的。對於此一無法接受的結果所帶來的深切失望，我向大眾致上最深的歉意。我們將迅速推動體育行政改革，確保類似情況不再發生。」他並未詳細說明改革內容。

備受詬病的洪明甫早在球隊出局之前就讓球迷和韓國媒體不滿。他在對南非的關鍵戰役中，沒有讓老將、隊長孫興慜先發，當時只需要打平就能晉級，這招險棋終適得其反。下個月將滿34歲的孫興慜曾經暗示將從國際足壇退休，這可能是他職業生涯最後一屆世界盃。

洪明甫自從2024年7月上任以來，主場比賽經常遭遇球迷噓聲。他在宣布辭職後表示，自己始終是韓國足球的支持者。

「即使我離開國家隊，也不代表我完全放棄韓國足球。我會由衷地為國家隊加油，希望球隊能再次獲得民眾的信任和支持。」

世足戰報 2026美加墨世足 李在明

延伸閱讀

世足賽／韓國無緣32強 孫興慜世界盃最後一舞黯然落幕

世足賽／南韓晉級希望87%→0%遭淘汰 主帥洪明甫成「失敗象徵」

世足賽／南韓無緣32強 總統李在明怒批荒唐促體育改革

世足賽／晉級夢落空球迷超失望！南韓30日歸國 足協：不打算辦歡迎會

相關新聞

世足賽／傷停補時關鍵絕殺！加拿大1比0險勝南非 挺進淘汰賽下一輪

2026年世界盃足球賽於台灣時間6月29日凌晨3點迎來一場關鍵的淘汰賽，由南非對決加拿大。在這場一戰定生死的對決中，雙方展開激烈的防守大戰，最終加拿大憑藉著傷停補時階段的關鍵進球，以1比0險勝南非，成

廣角鏡／世足賽32強出爐

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷當家球星「獅王」梅西昨天再寫歷史。剛過卅九歲生日的他昨天在小組賽最終戰雖沒先發，但第六十分鐘替補上陣，第八十分鐘就以自由球破門，締造史上第一位連七場都有進球紀錄的球員，率隊以三比一擊敗約旦，以小組第一闖進卅二強淘汰賽，下一場將對上「小島大夢想」的黑馬維德角。

世足賽／梅西狀態火燙 衛冕軍大有看頭

世界盃足球賽首度從卅二隊擴增到四十八隊，昨天結束小組賽所有賽程，壓軸登場的衛冕軍阿根廷，當家球星「獅王」梅西雖然沒先發，但他下半場替補上場馬上展現巨星身手，第八十分鐘自由球直接破網，率領阿根廷以三比一擊敗約旦，繼續推高世界盃「進球王」障礙，並締造賽史第一位連七場進球的紀錄，阿根廷也以小組賽三戰全勝挺進卅二強淘汰賽。

煮茶論戰／攻擊更效率 「7秒完成射門」

首度擴增到四十八隊的世界盃小組賽全部結束，三輪循環賽下可看出攻守界線模糊化，攻擊面更務實直接，單純依賴控球或死守未來都很難在淘汰賽走遠；攻擊戰術是傳控球體系和高強度逼搶為主，防守戰術主要是收縮和密集防守策略，強弱隊間的分化相當明顯。

世足賽／南韓「最強陣容」無緣晉級 李在明批荒唐

世足賽首度從卅二隊增加到四十八隊，九支亞洲球隊破紀錄與會，最終卻只有日本和澳洲晉級卅二強淘汰賽，南韓和伊朗的出線機會都在昨天破滅，南韓總統李在明形容結果「讓人錯愕且荒唐」，已指示體育團體要進行改革。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。