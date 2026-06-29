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煮茶論戰／攻擊更效率 「7秒完成射門」

聯合報／ 趙榮瑞
梅西（左二）廿七日下半場替補上場展現巨星身手，第八十分鐘自由球直接破網，率領阿根廷以三比一擊敗約旦。路透
梅西（左二）廿七日下半場替補上場展現巨星身手，第八十分鐘自由球直接破網，率領阿根廷以三比一擊敗約旦。路透

2026世足賽

首度擴增到四十八隊的世界盃小組賽全部結束，三輪循環賽下可看出攻守界線模糊化，攻擊面更務實直接，單純依賴控球或死守未來都很難在淘汰賽走遠；攻擊戰術是傳控球體系和高強度逼搶為主，防守戰術主要是收縮和密集防守策略，強弱隊間的分化相當明顯。

今年賽事可以看出，攻擊從控球主導轉向垂直效率，縱向穿越優先，強隊不只強調高控球率，而是強調由守轉攻，七秒就完成射門。從數據來看，禁區外遠射比率只有百分之十三，百分之八十的進球來自禁區內快速橫傳、兩邊吊球配合，更重視質量而非場面。

定位球的系統化也是本屆重點，角球、自由球成為關鍵進球手段，部分球隊將定位球標準化，彌補陣地當中攻擊次數不足，成進攻的破門重點。

防守從被動死守轉向彈性壓縮，弱隊放棄單純「擺大巴」，採取「五四一」或「四五一」的彈性收縮，中場後防線結合。另外是強調高強度逼搶的體能瓶頸，受賽程密集影響，防守體系容易因體能下滑崩潰，比賽末端失球機率高。（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

世足戰報 2026美加墨世足

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