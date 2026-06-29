世足賽／南韓「最強陣容」無緣晉級 李在明批荒唐

世足賽首度從卅二隊增加到四十八隊，九支亞洲球隊破紀錄與會，最終卻只有日本和澳洲晉級卅二強淘汰賽，南韓和伊朗的出線機會都在昨天破滅，南韓總統李在明形容結果「讓人錯愕且荒唐」，已指示體育團體要進行改革。

本屆賽事淘汰賽從十六強擴大到卅二強，除小組前二直接晉級，另擇優取八支小組前三的球隊前進淘汰賽，擇優方式先比積分，積分相同比淨勝球，淨勝球相同比進球數。南韓小組賽最終戰在隊長孫興愍沒先發下，意外以○比一敗給ＦＩＦＡ排名更低的南非，積分三分處於被動，昨天民主剛果締造隊史首度晉級的紀錄，就先淘汰南韓。

壓軸登場的奧地利和阿爾及利亞戰況牽動伊朗的晉級與否，兩隊上演「好萊塢式」劇本，下半場補時階段阿爾及利亞先進球，讓落後的奧地利進入淘汰邊緣。但奧地利替補上陣的卡萊季奇比賽結束前頭錘破網，讓奧地利三比三逼平比賽，搶下分組第二，獲得關鍵一分積分的阿爾及利亞也以分組第三「吊車尾」晉級，讓原本第八的伊朗打包回家。

南韓原本號稱派出「最強陣容」，卅三歲孫興愍可能的最後一舞卻是小組賽就出局，不但球迷憤怒，李在明也直接在個人社群發文對南韓淘汰的結果「感到荒唐」。他痛批因公私不分的人事安排造成如此結果，已指示相關體育團體改革。