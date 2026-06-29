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世足賽／梅西狀態火燙 衛冕軍大有看頭

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
世界盃足球賽衛冕軍阿根廷當家球星「獅王」梅西（中）昨天再寫歷史。剛過卅九歲生日的他昨天在小組賽最終戰雖沒先發，但第六十分鐘替補上陣，第八十分鐘就以自由球破門，締造史上第一位連七場都有進球紀錄的球員，率隊以三比一擊敗約旦，以小組第一闖進卅二強淘汰賽。圖／法新社
世界盃足球賽衛冕軍阿根廷當家球星「獅王」梅西（中）昨天再寫歷史。剛過卅九歲生日的他昨天在小組賽最終戰雖沒先發，但第六十分鐘替補上陣，第八十分鐘就以自由球破門，締造史上第一位連七場都有進球紀錄的球員，率隊以三比一擊敗約旦，以小組第一闖進卅二強淘汰賽。圖／法新社

2026世足賽

世界盃足球賽首度從卅二隊擴增到四十八隊，昨天結束小組賽所有賽程，壓軸登場的衛冕軍阿根廷，當家球星「獅王」梅西雖然沒先發，但他下半場替補上場馬上展現巨星身手，第八十分鐘自由球直接破網，率領阿根廷以三比一擊敗約旦，繼續推高世界盃「進球王」障礙，並締造賽史第一位連七場進球的紀錄，阿根廷也以小組賽三戰全勝挺進卅二強淘汰賽。

台灣時間今天凌晨展開卅二強淘汰賽，首場是加拿大對南非，隨後幾個對戰包括日本對決「森巴軍團」巴西、葡萄牙碰克羅埃西亞、法國對瑞典、荷蘭與摩洛哥等好戲，阿根廷則要出戰寫下黑馬驚奇的大西洋島國維德角。

梅西昨替補上陣再踢進一球，賽後向球迷揮手致意。法新社
梅西昨替補上陣再踢進一球，賽後向球迷揮手致意。法新社

剛過卅九歲的梅西再次成為小組賽焦點，昨天光是下半場在場邊熱身就讓超過七萬名進場球迷鼓譟，第六十分鐘上陣時更讓達拉斯球場的粉絲歡聲雷動。

梅西在第八十分鐘自由球直接破網，一舉攻進本屆賽事第六球、生涯第十九顆世界盃進球，除持續堆高「梅西障礙」，目前金靴獎的爭奪也以兩球之差領先法國名將姆巴佩和登貝萊、挪威「進球機器」哈蘭德及巴西維尼修斯。阿根廷昨天以三比一擊敗約旦，三場小組賽都至少贏兩球，顯示全隊士氣高昂。

阿根廷順利邁開連霸的第一步，昨天為衛冕軍率先進球的洛塞爾索說，為梅西的絕佳狀態感到開心，「老實說，每天看到他就讓人興奮，這種興奮感很鼓舞人心，所以顯而易見，看到他這樣表現，對我們來說非常重要」。

世足戰報 2026美加墨世足 梅西

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世界盃足球賽衛冕軍阿根廷當家球星「獅王」梅西昨天再寫歷史。剛過卅九歲生日的他昨天在小組賽最終戰雖沒先發，但第六十分鐘替補上陣，第八十分鐘就以自由球破門，締造史上第一位連七場都有進球紀錄的球員，率隊以三比一擊敗約旦，以小組第一闖進卅二強淘汰賽，下一場將對上「小島大夢想」的黑馬維德角。

世足賽／梅西狀態火燙 衛冕軍大有看頭

世界盃足球賽首度從卅二隊擴增到四十八隊，昨天結束小組賽所有賽程，壓軸登場的衛冕軍阿根廷，當家球星「獅王」梅西雖然沒先發，但他下半場替補上場馬上展現巨星身手，第八十分鐘自由球直接破網，率領阿根廷以三比一擊敗約旦，繼續推高世界盃「進球王」障礙，並締造賽史第一位連七場進球的紀錄，阿根廷也以小組賽三戰全勝挺進卅二強淘汰賽。

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首度擴增到四十八隊的世界盃小組賽全部結束，三輪循環賽下可看出攻守界線模糊化，攻擊面更務實直接，單純依賴控球或死守未來都很難在淘汰賽走遠；攻擊戰術是傳控球體系和高強度逼搶為主，防守戰術主要是收縮和密集防守策略，強弱隊間的分化相當明顯。

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