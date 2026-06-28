世足賽／32強最貴一戰！葡萄牙對克羅埃西亞最便宜門票飆破10萬台幣

2026年世界盃32強淘汰賽明天展開，目前最貴一戰的票價也揭曉，根據票價追蹤網站Ticketdata的數據，在葡萄牙確定以小組第二晉級後，32強對上克羅埃西亞之戰，票價一路飆升，最便宜門票的平均價格已飆到3225美元（約台幣10萬3000元）。

葡萄牙今天在小組賽最終輪以0：0逼和哥倫比亞，戰績1勝2和、積分5分排名K第二晉級，32強淘汰賽將在台灣時間7月3日上午7點，於多倫多球場對決上屆季軍克羅埃西亞，葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）與他昔日皇家馬德里隊友「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）的對決也受到注目。

根據Ticketdata的數據，對決出爐後，該場比賽在各大二級轉售平台上的票價暴漲，截至台灣時間今天上午11點，也是該對決確定後約一個半小時，二級市場最便宜門票的平均價格已達3225美元，是本屆世界盃所有32強賽中票價最高的一場。

本屆世界盃採取浮動票價（dynamic pricing），允許票價依照市場需求即時調整，而在今天葡萄牙和哥倫比亞之戰開踢之前，這場32強賽門票的價格還不到現在的一半。Ticketdata官網指出，這些數據來自包括StubHub、Vivid等二手票券平台。

FIFA則呼籲球迷，僅透過官方的轉售平台購票，並表示只有透過官方的轉售與交換市場，才能確保門票能夠順利交到買家手中。