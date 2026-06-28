世足賽／南韓無緣32強 總統李在明怒批荒唐促體育改革

世界盃足球賽南韓隊今天確定無緣晉級32強，南韓總統李在明在社群媒體上發文怒批，對於這個結果感到荒唐，也點出選了沒有能力的人當領導者是主因，並要求推動體育團體改革。

由總教練洪明甫率領的南韓隊雖然在世界盃首戰以2比1擊敗捷克，不過19日以0比1不敵墨西哥，25日再以0比1敗給南非，失去自力晉級的機會。剛果民主共和國今天的勝利，不但讓全隊以分組第3擇優晉級，也直接讓南韓隊遭到淘汰。

南韓隊無緣晉級32強，讓全國球迷都相當憤怒，甚至總統李在明也在個人社群媒體上抨擊。李在明表示，「我身為前榮譽職業足球團長，也是『紅魔鬼』（南韓球迷），對這個出乎意料的結果，不只是錯愕、更感到荒唐」。

南韓總統李在明。 歐新社

李在明直言，這再次證明了「人事決定一切」，如果比起能力，更重視「我這邊」，選拔沒有能力的人擔任領導者，結果顯而易見。李在明指出，之所以會出現這種公私不分、將私利置於公益之前的荒謬人事安排，是因為對掌握人事權者的監督、制衡與究責的不當。

李在明說：「結論就是民主的組成與監督、以及權力與責任相一致，是非常重要的。」李在明提到，建立民間領域民主的領導機制，以及客觀的監督與制衡體系，也是本屆政府的重要施政課題。

李在明點出，就像將農協高層改為由社員直接選舉一樣，已指示要求包括大韓體育會、足球協會等體育團體，不再採用由極少數人員進行的間接選舉制度，而是改由所有相關體育人士直接選舉，「據我了解目前正順利推動中」。

李在明表示，「這次世界盃無緣晉級，令國民深感失望，看來是組織運作與人事失敗所造成的。」李在明也強調，由於世界盃參賽投入了大量國民納稅錢與國家資源，因此請文化體育觀光部徹底掌握實際情況，仔細分析原因，並研擬防止重演及改善的對策。