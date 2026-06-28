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世足賽／跨越52年隊史新猷！民主剛果上演黑馬奇蹟 前鋒維薩：我們做到了

聯合新聞網／ 綜合報導
民主剛果隊史首次晉級淘汰賽，前鋒維薩（中）感性分享「我們做到了！」 法新社
民主剛果隊史首次晉級淘汰賽，前鋒維薩（中）感性分享「我們做到了！」 法新社

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本屆世界盃小組賽除了強權競爭讓球迷大飽眼福，更是屢屢出現比電影還誇張的故事，而睽違52年、從「薩伊」更名後再度參加世界盃的民主剛果就成為奇蹟的黑馬，不僅一掃上次參加會內賽3戰全敗的陰霾，更是挺進隊史首次淘汰賽。

1974年還是薩伊的民主剛果，在會內賽以未進球紀錄慘吞0勝3敗，其中面對南斯拉夫更是0：9恥辱輸球。52年後的現在他們將強敵葡萄牙逼和、3：1逆轉烏茲別克，以1勝1和1負搶下「最佳第3」門票，隊史首次挺進淘汰賽。

在這之中，民主剛果前鋒維薩（Yoane Wissa）扮演球隊創造奇蹟的最關鍵因子，首戰他靠著一記驚天頭錘拿下寶貴1分逼和葡萄牙，面對烏茲別克更是「梅開2度」。在搶下晉級門票後，他在受訪中分享這段旅程，並坦言代表國家出戰確實有不少壓力，「如今我們做到了。」

維薩感謝球員、球迷以及所有幫助過球隊的人們，「因為一路走來真的太艱辛，所以所有過去、現在、未來會穿上這件球衣的人們都應該感到驕傲，也謝謝民主剛果的人民。」總教練德薩布雷（Sebastien Desabre） 也給予子弟兵肯定，他說道：「即使失球我們依然保持鬥志，這非常了不起，我們向全世界展現了剛果令人佩服的一面。」

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