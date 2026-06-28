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世足賽／晉級夢落空球迷超失望！南韓30日歸國 足協：不打算辦歡迎會

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓教頭洪明甫預計30日返國，足協表示將不會舉行歡迎儀式。 法新社
南韓教頭洪明甫預計30日返國，足協表示將不會舉行歡迎儀式。 法新社

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南韓本屆世界盃小組賽就遭到淘汰，成為上屆卡達世界盃16強隊伍中，唯一參加會內賽，卻連小組賽都沒能出線的隊伍。恥辱戰績不僅引起球迷不滿，自家足協更表示30日總教練洪明甫和其餘8位球員返國時，將不會舉行歡迎儀式。

南韓小組賽對上墨西哥、捷克與南非，「走位絕佳」避開南美與歐洲勁旅，再加上由孫興慜 等頂尖球員領銜，起初外界預估晉級機率高達87.5%，不料拿下開門紅後連兩戰爆冷輸球，再加上剛果民主共和國逆轉晉級成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」，最終太極虎無緣晉級。

南韓坐擁頂級戰力卻無緣晉級讓球迷大失所望，更有人稱要將洪明甫「斬首示眾」，而根據《朝鮮日報》報導，洪明甫與球員趙賢祐、金玟哉、黃仁範、黃喜燦、白昇浩、金紋奐、李剛仁和薛英佑預計30日會抵達仁川機場，對此南韓足協回應將不會舉辦歡迎儀式。

這是南韓自2002年日韓世界盃後，首次沒有舉辦歡迎儀式慶祝世足國家隊歸國，即便2014年巴西世界盃小組賽1和2敗遭到淘汰也未曾停止，可見足協與球迷對這次世界盃之旅的期待完全落空。

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