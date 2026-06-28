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世足賽／史上最強南韓慘澹出局 名宿提兩國差距感嘆：已難追上日本

聯合新聞網／ 綜合外電報導
日本足球經歷30年來的嚴謹計劃發展，近年來呈現飛速成長。 路透社
日本足球經歷30年來的嚴謹計劃發展，近年來呈現飛速成長。 路透社

2026世足賽

南韓足球傳奇、前國家隊總教練車範根近日接受國際足總（FIFA）訪問，直言日本足球近年來快速成長，甚至已經來到南韓都難以追上的層級，南韓必須真正「清醒過來」，正視兩國在青訓體系與足球發展結構上的差距。

南韓在今年世足賽的籤運明顯優於日本，然而小組賽表現不盡理想，雖然逆轉捷克卻連續敗給墨西哥和南非，僅拿到3分積分，最終在命運只能靠別人的情況下，慘遭淘汰出局，無緣挺進32強，讓南韓球迷可說是相當崩潰無奈。

車範根在訪問中特別提到日本足球的神速進步。2022年卡達世界盃先後逆轉擊敗德國與西班牙兩大強權，友誼賽又曾戰勝巴西與英格蘭。

到了今年世界盃，身處強敵環伺的F組、又因傷損失多位主力的日本隊，先是兩度落後逼平荷蘭，再擊敗突尼西亞，接著打平瑞典，以小組第2挺進32強，將面對五星巴西；其中對突尼西亞一戰，日本更以4比0大勝，寫下亞洲球隊在世界盃單場最多進球紀錄。日本的強悍表現已經讓眾多傳統勁旅都不敢輕忽。

車範根認為，日本與南韓差距逐漸擴大，關鍵在於青訓系統。他說：「日本在我去德國之前，就已經導入德國的青訓系統。即使在那個時候，他們就已經有18歲以下各年齡層的兒童與青少年聯賽。日本透過青少年聯賽，在1992年建立職業聯賽，所以基礎非常穩固。相較之下，我們的結構是變形的，我們對系統重要性的理解，不如日本。」

儘管擁有孫興慜等頂尖好手，南韓本屆世足賽卻遭逢嚴重挫敗。 新華社
儘管擁有孫興慜等頂尖好手，南韓本屆世足賽卻遭逢嚴重挫敗。 新華社

車範根進一步指出，日本能夠透過這套系統持續產出球員，讓球員先在國內聯賽成長，再前往歐洲挑戰。他說，日本最特別的地方在於，不論在職業隊或國家隊，球員個人踢球模式都能保持一致。「這並不容易做到，但日本做得很好。以我的看法，我們已經來到一個追不上的層級。我們必須清醒過來。」

「我們需要清醒過來。日本現在已經達到我們追不上的水準。」車範根認為，日本長期、有系統地打造青訓體系，並建立出無論哪位球員上場，都能踢出相同足球的結構，這是他們強大的根本原因。

車範根甚至表示，日本談論未來奪下世界盃冠軍並不是錯誤目標。他說：「日本說自己目標是贏得世界盃，這並沒有錯。我認為他們確實具備那樣的能力、潛力與技術。」

前南韓球星、現任JTBC球評朴智星也稱讚日本的比賽內容。他表示，日本踢得完全不像在世界盃舞台上那麼緊張，反而從容到像在踢友誼賽。他也坦言：「以目前情況來看，日本確實走在南韓前面。」

車範根也提出警訊，南韓若要縮小與日本的差距，不能只依靠個別球星，而必須從青訓、聯賽與整體足球體系重新檢視，否則亞洲足球版圖的領先位置，可能會被日本越拉越遠。

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