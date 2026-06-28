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世足賽／傷停補時戲劇性2球激鬥 奧地利、阿爾及利亞3：3踢平攜手晉級

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
阿爾及利亞3球踢和奧地利，也使得他們取得晉級32強最後一張門票。 路透
阿爾及利亞3球踢和奧地利，也使得他們取得晉級32強最後一張門票。 路透

2026世足賽

本屆世界盃小組賽J組最終輪壓軸登場，阿爾及利亞對上奧地利的關鍵戰役，雙方一路糾纏，甚至在下半場的3分鐘內戲劇性地各進一球，最終以3：3踢平收場，雙雙晉級。奧地利取得分組第2，阿爾及利亞則是搶下「最佳分組第3」的最後一席，粉碎伊朗的晉級希望，32強淘汰賽隊伍全數出爐。

J組由阿根廷賽前已率先拿下32強門票，今天最終輪對上已提前出局的約旦，同組另一場阿爾及利亞與奧地利之戰，兩隊賽前戰績皆是1勝1敗、3分積分，比賽結果將決定32強最後兩支晉級隊伍，包括J組第二張晉級門票，以及最佳第三名的最後一席。

奧地利在比賽第28分鐘由隊史進球王阿瑙托維奇（Marko Arnautović）率先破門，在門前巧妙地把球一勾，越過守門員的防守，輕輕送入網中，替球隊首開紀錄。阿爾及利亞則是比賽第45分鐘有貝爾加里（Rafik Belghali）連續突破防守者的阻擋起腳射門，在上半場結束之前將比數扳平。

阿爾及利亞馬赫雷斯踢進兩球，是晉級大功臣。 法新社
阿爾及利亞馬赫雷斯踢進兩球，是晉級大功臣。 法新社

進入下半場後，奧地利在比賽55分鐘，薩比策（Marcel Sabitzer）接獲隊友傳中球，跑動中果斷起腳，為奧地利超前比數。阿爾及利亞在5分鐘後馬上有所回應，馬赫雷斯（Riyad Mahrez）將球帶近門前，抓空擋射門，再次把戰局扳平。

比賽最後階段，只要維持平手就能攜手晉級，雙方沒再有太多積極攻勢。但就在傷停補時階段，戰況驟變，阿爾及利亞在比賽結束前1分鐘冷不防地發動進攻，由馬赫雷斯（Riyad Mahrez）踢進超前一擊，也讓奧地利突然陷入淘汰危機。

更戲劇性地是，奧地利隨即換上200公分的卡萊季奇（Sasa Kalajdzic），而且隨即建功，就在比賽結束哨聲吹響前，於門前頭錘破門，最終雙方就以3：3驚奇收尾，攜手晉級。

奧地利、阿爾及利亞都拿下1勝1敗1和、積分4分，奧地利以淨勝球優勢拿下分組第2晉級，阿爾及利亞則是在最佳分組第3的排名列在第6，伊朗則排第9晉級夢碎。

奧地利隨即換上200公分的卡萊季奇，終場前最後追平進球。 路透
奧地利隨即換上200公分的卡萊季奇，終場前最後追平進球。 路透

世足戰報 2026美加墨世足

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