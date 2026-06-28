世足／烏拉圭一勝難求出局足協也不滿 取消包機懲罰球員自行訂票

南美強權烏拉圭日前在世界盃小組賽輸給西班牙，以2和1敗連兩屆無緣晉級，悽慘戰績也讓球隊遭到「懲罰」。根據記者查奎羅（Martin Charquero）證實，烏拉圭足協已取消包機，並要求球員們自行購票回國。

世界排名16的烏拉圭小組賽與西班牙、沙烏地阿拉伯、維德角同組，不過前兩戰卻接連爆冷，遭到沙烏地阿拉伯和本屆最大黑馬的維德角逼和，關鍵晉級戰面對強敵西班牙，40歲門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）卻因「奶油手」致命失誤痛失1分，最終遭到以0：1擊敗，拿下2分積分無緣晉級。

本次世界盃烏拉圭成為第一支未晉級的南美球隊，這也是「天藍軍團」繼1974、1986年後，第三次一勝難求就被淘汰，寫下難堪紀錄。對此不僅球迷粉絲大失所望，烏拉圭足協也用實際行動表示不滿，將原定接送球員和教練回國的豪華包機取消，要求自行訂票乘坐民航機。

消息一出引起大量關注，有網友認為足協不該這樣懲罰辛苦的球員，但也有球迷不少留言嘲諷烏拉圭作為勁旅卻3戰0勝，「你們找不到勝利的方法，那來看看你們找不找得到回家的方法好了」、「作為一支預計拿到小組賽冠軍的隊伍卻是這個結果，我想我能理解足協的決定」。