世足賽／梅西連7場進球成第一人 阿根廷3比1退約旦小組全勝

世界盃衛冕軍阿根廷隊本屆小組賽壓軸上陣，剛過39歲生日的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）雖沒先發，但下半場替補在第80分鐘自由球破網，再寫世界盃新猷，加上隊友洛塞爾索（Giovani Lo Celso）第19分鐘自由球率先破網，馬丁尼茲（Lautaro Martínez）第31分鐘罰球再破門，助衛冕軍以3：1擊敗約旦，以3戰全勝之姿前進32強淘汰賽。

阿根廷前兩戰都奪勝，梅西更一人包辦團隊5顆進球，成為提前晉級頭號功臣。今天碰約旦的小組最終戰，梅西沒有先發，洛塞爾索上半場自由球破網成為衛冕軍本屆第2位進球成員，馬丁尼茲罰球機會也把握住，讓阿根廷上半場取得2：0領先。

約旦下半場突破阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）球門，塔馬里（Mousa Al-Tamari）第55分鐘把握哈達德（Ehsan Haddad）助攻，讓約旦進球數開張，但梅西沒過多久又再次搶走眾人目光。

梅西光是場邊熱身就讓球迷發出大分貝鼓噪聲，第60分鐘替補上場更讓達拉斯體育場超過7萬名球迷歡聲雷動；第80分鐘他在獲得自由球機會，他的巧妙一踢飛過人牆，也突破約旦門將阿布萊拉（Yazeed Abulaila），這記本屆世界盃第6顆進球也是他跨屆連7場進球，創下世界盃新紀錄。

梅西小組賽第一場就上演帽子戲法，第二場「梅開二度」讓進球數超越原本進球王、德國退役傳奇克洛澤（Miroslav Klose），成為世界盃進球王，今天再將個人進球數推高到19球，加上連7場進球新紀錄，持續推高「梅西障礙」。