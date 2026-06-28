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世足賽／韓國無緣32強 孫興慜世界盃最後一舞黯然落幕
由於今天其他小組賽賽果對韓國不利，導致他們被擠出晉級32強的競爭行列，韓國充滿波折的世界盃征程最終止步於小組賽。
法新社報導，這可能是現年33歲隊長孫興慜職業生涯的最後一場世界盃。
總教練洪明甫率領的韓國隊原本與32強只有一步之遙，卻在24日以0比1爆冷敗給世界排名較低的南非，痛失晉級機會。
由於先前也曾以0比1敗給墨西哥，韓國最終在A組排名第3，落後共同主辦國墨西哥與南非。
雖然韓國在世界盃首戰以2比1擊敗捷克，但這已是備受抨擊的洪明甫，以及風光不再的當家球星孫興慜，在本次賽事中所能達到的最好成績。
韓國原本期盼能以成績最好的8個分組第3名之一的身分，擠進淘汰賽階段。
然而，隨著今天其他小組賽果對他們相當不利，韓國最終仍難逃提前出局的命運。
韓國本屆賽事被球隊與當地媒體之間的爭議所籠罩。此外，在不敵墨西哥之前，一次關鍵訓練期間還遭無人機盤旋干擾。
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