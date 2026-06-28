世足賽／南韓晉級希望87%→0%遭淘汰 主帥洪明甫成「失敗象徵」

歷經三天「希望的折磨」之後，南韓在本屆世界盃晉級希望從87%→53%→31%→0%，今天正式宣告歸零，無緣32強淘汰賽，自2018年來再次在小組賽出局，主帥洪明甫在2014、2026年兩度率兵參與世界盃都提前打包，被韓媒貼上「失敗象徵」的標籤。

南韓在本屆世足賽被分在和地主墨西哥、捷克、南非同組，避開歐洲與南美強權，被視為「最佳分組」，加上還有孫興慜、金玟哉、李剛仁等正處於巔峰或成熟期的球星在列，被認為是「史詩級陣容」，讓南韓國人對於在這次世界盃寄予厚望，最終國家隊卻踢出令人遺憾的結果。

南韓在小組賽前兩戰以2：1逆轉捷克，第2戰則是因為門將失誤以0：1不敵墨西哥，最終輪對戰南非原本只要踢和就晉級，卻以0：1爆冷輸球，戰績1勝2敗、積分3分排名分組第3，只能透過分組第3的排名擇優8隊爭晉級，把自己的命運交到別人手中。

南韓在25日輸給南非後，根據數據網站Opta預測，晉級32強的機率最初還有高達87.6%，但等待的過程中，隨著其他小組結果陸續出爐，南韓隔天的晉級機率就降至54.5％，再過一天降至31.51%，在最佳分組第3的排名掉到「吊車尾」的第8名。

而今天在剛果民主共和國以3：1逆轉烏茲別克，在分組第3的排名搶下首位晉級32強淘汰賽，南韓被擠出8名之外，本屆賽事正式宣告淘汰。

南韓媒體隨即以聳動標題來形容這樣的結果，「奇蹟沒有發生，87%的希望變成惡夢」、「南韓足球的恥辱之日」、「難以理解」、「崩潰」、「慘澹」、「絕望」、等等。

洪明甫曾在2014年率領南韓參與巴西世界盃，在小組賽以1和2敗的成績提前回國，本屆再次掌兵符，即使參賽隊伍擴增至48隊、晉級門檻大幅降低，南韓仍以小組出局收場，他與國家隊的合約到2027年2月，去留也引發討論。