世足賽／防守球員「躺地上」有何作用？ 專家揭秘：球王梅西也曾這樣做

世界盃足球賽火熱開踢，在萬呎綠茵球場上除了觀賞神乎其技的盤球與射門，一幕幕奇特的防守陣型也常讓門外漢看得一頭霧水。近日，有網友分享世界盃比賽截圖，好奇詢問：「排人牆時，這個球員躺在地上的作用是什麼？」大批一日球迷紛紛歪樓笑稱這是「足球大師的午睡時間」，但許多內行評論家也現身科普，球員臥倒在人牆底下，其實是當代足球為了克制梅西、C羅等神級球星所演變出的高階「反自由球戰術」。

這項在歐冠、世界盃等頂級賽事早已屢見不鮮的戰術，在專業術語中常被稱為「地面人牆」或「BBC防守」。不少資深球迷與球評精闢指出，當攻方在禁區外取得極具威脅的直接自由球時，守方球員會並肩站立築起「人籬笆」來封鎖射門角度。

然而，為了防守越過頭頂、帶著強烈下墜弧度的「香蕉球」，人牆球員在對手助跑射門的瞬間，本能反應都會奮力往上跳。這時，全球頂尖的自由球大師（如早期的巴西小羅、梅西、甚至C羅本人）便會看準這個時機，改踢出速度極快、貼著草皮滾動的致命「貼地斬」。

由於起跳的人牆剛好會遮擋住後方守門員的視線，一旦球從腳底鑽過，守門員等察覺時通常已來不及飛撲救球。因此，安排一名防守者橫躺在人牆腳後跟處，目的就是用身體肉搏、將地面那條唯一的防守縫隙死死堵住。

據樂聯網報導，「笑傲足球部落報」社長何長發曾經寫道，這種「籬笆戰術」的變形最早可追溯至2011年的歐冠聯賽，當時義大利傳統防守強權「國際米蘭」在對陣英超強敵時，為了干擾對手前鋒蘇亞雷斯的直接自由球，克羅埃西亞後腰布羅佐維奇（Marcelo Brozović）靈機一動整個人橫躺在人牆後方，成功干擾了貼地射門的角度。自此之後，這項較為保險的協防模式便在重視防守組織的義大利球隊中流行開來，並迅速風靡全球足球圈。

有趣的是，這項工作雖然看似低調且極易在隊友落地時被釘鞋誤傷，但大牌巨星做起來也毫不含糊。數年前阿根廷天王梅西（Lionel Messi）在效力巴黎聖日爾曼（PSG），於歐冠迎戰曼城時，在比賽最後關頭，這位世界頂級球王竟然也沒有任何巨星架子，直接乖乖橫躺在地上防守。這幕經典畫面當時不僅笑翻全球球迷，也應證了頂級巨星在場上願意為球隊全心投入運動精神。

另外，還有部分網友歪樓笑稱「這招叫睡夢羅漢拳，主要是比賽踢太久，肚子餓了跟教練申請趴在那邊啃草皮消暑」、「他們都凌晨一、兩點在踢球，體諒一下，睡一下怎麼了？」、「這其實是最近最夯的畫畫躲貓貓，把自己漆成綠色裁判就找不到他了」。