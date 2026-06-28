世足賽／哥倫比亞0：0踢平葡萄牙 搶下K組第一晉級

世界盃小組賽K組的龍頭之爭，今天由哥倫比亞與葡萄牙進行交手，兩隊賽前都已手握32強淘汰賽門票，今天全場踢完都沒能進球，以0：0和局收場，哥倫比亞以2勝1和搶下7分積分穩住分組第一，葡萄牙分組第二晉級。

兩隊的交鋒上演葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）與J羅（James Rodríguez）的對決，但兩人此役都沒太多表現。雙方今天在控球率平分秋色，哥倫比亞則是更加強勢進攻球門，全場24次射門、6次射正，多過葡萄牙的13次射門、2次射正，但都沒能成功進球。

哥倫比亞最接近進球的時刻出現在下半場傷停補時階段，藉由角球的機會，桑契斯（Davinson Sánchez）在門前頭錘將球送入網中，才開始慶祝卻被判定越位，之後經過VAR檢視，因腳尖超出一點點的些微差距確認越位，進球無效，雙方終場就以0：0踢平收場。

小組賽K組最終由哥倫比亞以2勝1和、7分積分收下分組第一晉級，32強將對上迦納；葡萄牙1勝2和、積分5分排名分組第二前進淘汰賽，下一戰與克羅埃西亞交手。剛果民主共和國排名第3，取得3分積分，在各組分組第3的排名列首位，隊史首闖淘汰賽。