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世足賽／民主剛果晉級寫隊史新猷 送南韓打包回家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
南韓因第三場失敗，最終導致出局。 路透
南韓因第三場失敗，最終導致出局。 路透

2026世足賽

南韓隊尋求晉級世界盃淘汰賽的希望，不用到壓軸賽就破滅，民主剛果靠下半場攻進3球逆轉烏茲別克，積分4分在手確定晉級，也擠下原本分組第三排在第8位的南韓隊，讓「太極虎」確定結束美加墨世界盃旅程。

美加墨世界盃參賽隊伍首度從32隊增加到48隊，淘汰賽也從16強擴大到32強，除分組前2球隊晉級另擇優取8支分組前三的球隊前進淘汰賽；今天小組賽最終日賽程共有3組比賽進行，率先登場的L組賽程結束，英格蘭、克羅埃西亞和迦納攜手晉級，先粉碎蘇格蘭的晉級希望，亞洲代表南韓進入淘汰邊緣，成為「吊車尾」的第8支分組第三隊伍。

接續登場的K組賽程，暌違52年再闖世界盃的民主剛果，克服第10分鐘就被進球劣勢，下半場攻進3球，以3：1逆轉烏茲別克後迎接隊史世界盃首勝，勝場的3分積分進帳後累積的4分積分，和龍頭哥倫比亞、分組2的葡萄牙攜手晉級。

本屆分組第三的晉級方式是先比積分，積分相同比淨勝球，淨勝球相同比進球數，民主剛果積分4分，淨勝球正1，不但確定晉級還排到擇優的第一位，和瑞典、迦納、厄瓜多、波赫和巴拉圭都以4分積分搶下淘汰賽門票，積分3分的塞內加爾也以淨勝球正2確定晉級，同時淘汰掉原本第8位的南韓隊。

J組賽程將壓軸登場，從分組三排名第7落到第8的伊朗能否搭上32強末班車，將看奧地利和阿爾及利亞的關鍵對決而定。

世足戰報 2026美加墨世足

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