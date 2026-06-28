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世足賽／南韓確定出局！民主剛果逆轉烏茲別克首闖淘汰賽

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世足賽／南韓確定出局！民主剛果逆轉烏茲別克首闖淘汰賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
民主剛果維薩（中）「梅開二度」。 美聯社
民主剛果維薩（中）「梅開二度」。 美聯社

2026世足賽

隊史第二度參加世界盃的民主剛果，今天寫下隊史新頁，靠著下半場10分鐘連進2球，小組賽最終戰在維薩（Yoane Wissa）「梅開二度」發揮下以3：1逆轉烏茲別克，搶下勝場寶貴的3分積分，確定搶進32強淘汰賽，也讓南韓確定出局。

民主剛果前一度挑戰世界盃已是1974年，當時是以薩伊（Zaire）的名稱參賽。暌違52年再度登上世界盃舞台，民主剛果首戰1：1逼平葡萄牙爆出大冷門，第二0：1敗給哥倫比亞，今天和烏茲別克的小組最終戰成晉級關鍵戰。

烏茲別克紹姆洛多夫（Eldor Shomurodov）開賽10分鐘就攻破球門，民主剛果姆布庫（Nathanaël Mbuku）雖進球回應，但經VAR檢視後姆布庫被先吹犯規，進球遭取消。

民主剛果下半場吹起反攻號角，先是68分鐘獲得12碼罰球機會，由小組賽首戰進球的維薩操刀，他順利破網，讓民主剛果追平比分；第78分鐘馬耶萊（Fiston Mayele）在門前右腳巧妙補射，再攻破烏茲別克大門，讓民主剛果取得2：1領先。

補時階段維薩再追加進球，他勁射破門攻下本屆賽事個人第3球，讓民主剛果完全鎖定勝利，最終就以3：1收下隊史在世界盃的第一場勝利，也憑藉這一勝前進32強淘汰賽，寫下對史新猷。

同時間進行的K組另場賽事，哥倫比亞和葡萄牙0：0逼和，各進帳1分積分，哥倫比亞以7分取得分組龍頭、葡萄牙以5分排第二，雙雙晉級；民主剛果獲得4分積分加上淨勝球正1，在8支分組三的晉級球隊中排到首位，隊史首闖淘汰賽，比賽結束的哨聲響起後球員都衝上場擁抱慶祝。

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