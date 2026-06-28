快訊

世足賽／L組三隊晉級 南韓淘汰M1

羅技G321無線遊戲耳機開箱！雙模無縫切換 玩Game聽聲辨位平價高CP

分科測驗衝刺／公民4大時事熱區 掌握選修5成基本盤手寫題15字抓重點

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／L組三隊晉級 南韓淘汰M1

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
南韓隊。路透
南韓隊。路透

2026世足賽

美加墨世界盃參賽隊伍首度從32隊增加到48隊，淘汰賽也從16強擴大到32強，除分組前2球隊晉級另擇優取8支分組前三的球隊前進淘汰賽；今天小組賽最終日賽程共有3組比賽進行，率先登場的L組賽程結束，英格蘭、克羅埃西亞和迦納攜手晉級，先粉碎蘇格蘭的晉級希望，亞洲代表南韓進入淘汰邊緣，目前是「吊車尾」的第8支分組第三。

本屆分組第三的晉級方式是先比積分，積分相同比淨勝球，淨勝球相同比進球數，今天迦納雖以1：2敗給克羅埃西亞，但1勝1和1負成績仍獲得4分積分，和瑞典、厄瓜多、波赫和巴拉圭都以4分積分搶下淘汰賽門票，積分3分的塞內加爾也以淨勝球正2確定晉級，目前只剩下2席未定。

目前伊朗和南韓分別排分組第三的第7位和第8位，能否搭上淘汰賽末班車將看接續K組和J組發展。

L組的巴拿馬以3戰全敗結束本屆賽事，且沒有任何進球，成為L組唯一被淘汰的球隊。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／小組晉級戰況更新：法國3戰全勝、維德角締造歷史 南韓跌落淘汰邊緣

世足賽／小組晉級戰況更新：巴西搶下分組龍頭 南韓需看別人臉色

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

世足賽／各組第3名爭8張32強門票 南韓晉級路岌岌可危

相關新聞

世足賽／L組三隊晉級 南韓淘汰M1

美加墨世界盃參賽隊伍首度從32隊增加到48隊，淘汰賽也從16強擴大到32強，除分組前2球隊晉級另擇優取8支分組前三的球隊前進淘汰賽；今天小組賽最終日賽程共有3組比賽進行，率先登場的L組賽程結束，英格蘭、克羅埃西亞和迦納攜手晉級，先粉碎蘇格蘭的晉級希望，亞洲代表南韓進入淘汰邊緣，目前是「吊車尾」的第8支分組第三。

世足賽／克羅埃西亞2比1力克迦納 莫德里奇送致勝助攻奠定勝局

2026年世界盃足球賽L組小組賽於台灣時間6月28日清晨5時展開對決，由克羅埃西亞在主場迎戰迦納。雙方經過90分鐘激戰，克羅埃西亞最終以2比1力克迦納，順利全取3分，為小組晉級之路奠定關鍵基石。 本

世足賽／「魔笛」關鍵助攻+防守 克羅埃西亞2比1勝迦納攜手晉級

2018年踢進世界盃決賽的「格子軍團」克羅埃西亞，美加墨世界盃雖在首戰敗給英格蘭，不過第二場擊敗巴拿馬，今天再靠傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）的關鍵助攻，讓柏拉西奇（Nikola Vlašić）第83分鐘破網，率隊以2：1擊敗迦納，以小組賽2連勝之姿搶下分組第2，晉級32強淘汰賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。