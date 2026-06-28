世足賽／L組三隊晉級 南韓淘汰M1

美加墨世界盃參賽隊伍首度從32隊增加到48隊，淘汰賽也從16強擴大到32強，除分組前2球隊晉級另擇優取8支分組前三的球隊前進淘汰賽；今天小組賽最終日賽程共有3組比賽進行，率先登場的L組賽程結束，英格蘭、克羅埃西亞和迦納攜手晉級，先粉碎蘇格蘭的晉級希望，亞洲代表南韓進入淘汰邊緣，目前是「吊車尾」的第8支分組第三。

本屆分組第三的晉級方式是先比積分，積分相同比淨勝球，淨勝球相同比進球數，今天迦納雖以1：2敗給克羅埃西亞，但1勝1和1負成績仍獲得4分積分，和瑞典、厄瓜多、波赫和巴拉圭都以4分積分搶下淘汰賽門票，積分3分的塞內加爾也以淨勝球正2確定晉級，目前只剩下2席未定。

目前伊朗和南韓分別排分組第三的第7位和第8位，能否搭上淘汰賽末班車將看接續K組和J組發展。

L組的巴拿馬以3戰全敗結束本屆賽事，且沒有任何進球，成為L組唯一被淘汰的球隊。