快訊

世足賽／L組三隊晉級 南韓淘汰M1

羅技G321無線遊戲耳機開箱！雙模無縫切換 玩Game聽聲辨位平價高CP

分科測驗衝刺／公民4大時事熱區 掌握選修5成基本盤手寫題15字抓重點

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／「魔笛」關鍵助攻+防守 克羅埃西亞2比1勝迦納攜手晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026年世界盃足球賽L組小組賽於台灣時間6月28日清晨5時展開對決，由克羅埃西亞在主場迎戰迦納。這次再靠傳奇球星「魔笛」莫德里奇（圖）的關鍵助攻，讓柏拉西奇第83分鐘破網，率隊以2：1擊敗迦納，以小組賽2連勝之姿搶下分組第2，晉級32強淘汰賽。美聯社
2026年世界盃足球賽L組小組賽於台灣時間6月28日清晨5時展開對決，由克羅埃西亞在主場迎戰迦納。這次再靠傳奇球星「魔笛」莫德里奇（圖）的關鍵助攻，讓柏拉西奇第83分鐘破網，率隊以2：1擊敗迦納，以小組賽2連勝之姿搶下分組第2，晉級32強淘汰賽。美聯社

2026世足賽

2018年踢進世界盃決賽的「格子軍團」克羅埃西亞，美加墨世界盃雖在首戰敗給英格蘭，不過第二場擊敗巴拿馬，今天再靠傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）的關鍵助攻，讓柏拉西奇（Nikola Vlašić）第83分鐘破網，率隊以2：1擊敗迦納，以小組賽2連勝之姿搶下分組第2，晉級32強淘汰賽。

第73分鐘靠盧卡森（Derrick Luckassen）追平比分的迦納，雖落到分組第3，4分積分在手仍在擇優下取得32強資格。

克羅埃西亞第31分鐘由蘇契奇（Petar Sučić）率先攻破球門，上半場沒任何進球的迦納第73分鐘反撲，盧卡森的追平一擊一度被吹越位，但在VAR檢視後確認進球有效，讓迦納狂喜慶祝本場破網。

克羅埃西亞馬上回應，第82分鐘的勁射雖被迦納門將阿薩爾（Benjamin Asare）撲下，但接續40歲的「魔笛」莫德里奇第83分鐘開出的角球，讓柏拉西奇頭錘破網；補時階段莫德里奇又防守建功，連兩波擋下迦納攻勢，助隊守住1球領先，以2：1迎接分組連勝。

迦納雖吞敗，1勝1敗1和獲得4分積分已足夠成為擇優8名進入32強的分組第3，蘇格蘭則是確定淘汰。

世足戰報 2026美加墨世足 迦納 克羅埃西亞

延伸閱讀

世足賽／「魔笛」國家隊200場出賽！ 克羅埃西亞1球險勝淘汰巴拿馬

世足賽／厄瓜多2：1逆轉德國 隊史第二度前進淘汰賽

世足運彩／迦納只要逼和即可昂首晉級 Gemini推薦克羅埃西亞2：1

世足運彩／克羅埃西亞魔笛最後一曲 迦納放棄主動權銅牆鐵壁會被攻破

相關新聞

世足賽／L組三隊晉級 南韓淘汰M1

美加墨世界盃參賽隊伍首度從32隊增加到48隊，淘汰賽也從16強擴大到32強，除分組前2球隊晉級另擇優取8支分組前三的球隊前進淘汰賽；今天小組賽最終日賽程共有3組比賽進行，率先登場的L組賽程結束，英格蘭、克羅埃西亞和迦納攜手晉級，先粉碎蘇格蘭的晉級希望，亞洲代表南韓進入淘汰邊緣，目前是「吊車尾」的第8支分組第三。

世足賽／克羅埃西亞2比1力克迦納 莫德里奇送致勝助攻奠定勝局

2026年世界盃足球賽L組小組賽於台灣時間6月28日清晨5時展開對決，由克羅埃西亞在主場迎戰迦納。雙方經過90分鐘激戰，克羅埃西亞最終以2比1力克迦納，順利全取3分，為小組晉級之路奠定關鍵基石。 本

世足賽／「魔笛」關鍵助攻+防守 克羅埃西亞2比1勝迦納攜手晉級

2018年踢進世界盃決賽的「格子軍團」克羅埃西亞，美加墨世界盃雖在首戰敗給英格蘭，不過第二場擊敗巴拿馬，今天再靠傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）的關鍵助攻，讓柏拉西奇（Nikola Vlašić）第83分鐘破網，率隊以2：1擊敗迦納，以小組賽2連勝之姿搶下分組第2，晉級32強淘汰賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。