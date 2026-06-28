世足賽／「魔笛」關鍵助攻+防守 克羅埃西亞2比1勝迦納攜手晉級

2018年踢進世界盃決賽的「格子軍團」克羅埃西亞，美加墨世界盃雖在首戰敗給英格蘭，不過第二場擊敗巴拿馬，今天再靠傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）的關鍵助攻，讓柏拉西奇（Nikola Vlašić）第83分鐘破網，率隊以2：1擊敗迦納，以小組賽2連勝之姿搶下分組第2，晉級32強淘汰賽。

第73分鐘靠盧卡森（Derrick Luckassen）追平比分的迦納，雖落到分組第3，4分積分在手仍在擇優下取得32強資格。

克羅埃西亞第31分鐘由蘇契奇（Petar Sučić）率先攻破球門，上半場沒任何進球的迦納第73分鐘反撲，盧卡森的追平一擊一度被吹越位，但在VAR檢視後確認進球有效，讓迦納狂喜慶祝本場破網。

克羅埃西亞馬上回應，第82分鐘的勁射雖被迦納門將阿薩爾（Benjamin Asare）撲下，但接續40歲的「魔笛」莫德里奇第83分鐘開出的角球，讓柏拉西奇頭錘破網；補時階段莫德里奇又防守建功，連兩波擋下迦納攻勢，助隊守住1球領先，以2：1迎接分組連勝。

迦納雖吞敗，1勝1敗1和獲得4分積分已足夠成為擇優8名進入32強的分組第3，蘇格蘭則是確定淘汰。