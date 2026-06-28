世足賽／克羅埃西亞2比1力克迦納 莫德里奇送致勝助攻奠定勝局

2026年世界盃足球賽L組小組賽於台灣時間6月28日清晨5時展開對決，由克羅埃西亞在主場迎戰迦納。雙方經過90分鐘激戰，克羅埃西亞最終以2比1力克迦納，順利全取3分，為小組晉級之路奠定關鍵基石。

本場比賽雙方展現極高對抗強度。克羅埃西亞憑藉穩健的中場運轉，掌握53%的持球時間，並創造出8次射門、其中4次射正的優異進攻效率。相較之下，迦納全場送出13次犯規企圖阻斷對手節奏，但在進攻端攻勢熄火，僅有6次射門且只有1次射正，使克羅埃西亞在掌控戰局上更具主動權。

比賽進行至第31分鐘，克羅埃西亞率先打破僵局，馬特奧·科瓦西奇（Mateo Kovacic）送出妙傳，助攻隊友佩塔爾·蘇希奇（Petar Sucic）破門，先馳得點取得1比0領先。易邊再戰，第68分鐘克羅埃西亞伊萬·佩里希奇（Ivan Perisic）因犯規吞下黃牌。第73分鐘，迦納歐內斯特·努阿馬（Ernest Nuamah）妙傳助攻德里克·盧卡森（Derrick Luckassen）射門建功扳平比分。第83分鐘，克羅埃西亞老將盧卡·莫德里奇（Luka Modric）送出關鍵傳球，由尼古拉·弗拉希奇（Nikola Vlasic）攻入致勝球。傷停補時第94分鐘，迦納科喬·佩普拉·奧蓬（Kojo Peprah Oppong）吞下黃牌，最終迦納反撲無望。

克羅埃西亞此役憑藉中場大師的策動與高效射門贏得勝利。此役過後，L組形勢明朗，英格蘭以7分積分暫居榜首，克羅埃西亞以6分積分躍居分組第二，迦納積4分暫列第三，巴拿馬0分墊底。克羅埃西亞成功全取3分，在爭奪晉級淘汰賽的道路上佔得有利先機。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)