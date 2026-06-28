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世足賽／英格蘭下半場發威2比0擊退巴拿馬 穩坐L組龍頭挺進十六強

聯合新聞網／ 台北訊
圖為英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）。法新社
圖為英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）。法新社

2026世足賽

<a href='/search/tagging/2/英格蘭' rel='英格蘭' data-rel='/2/204445' class='tag'><strong>英格蘭</strong></a>隊在2026年世界盃足球賽擊敗<a href='/search/tagging/2/巴拿馬' rel='巴拿馬' data-rel='/2/107122' class='tag'><strong>巴拿馬</strong></a>後，英格蘭球迷歡欣慶祝。歐新社
英格蘭隊在2026年世界盃足球賽擊敗巴拿馬後，英格蘭球迷歡欣慶祝。歐新社
2026年6月28日清晨5點進行的世界盃足球賽L組小組賽中，英格蘭迎戰巴拿馬。英格蘭憑藉下半場迅速攻入兩球的攻勢，最終以2比0擊敗對手順利全取3分，並讓攻勢熄火的巴拿馬掛蛋。本場比賽的勝負核心在於英格蘭對中場節奏的掌控，在久攻不下的上半場局勢中迅速做出調整，於下半場發動高效攻勢，成為奠定勝基的關鍵。

整場比賽由英格蘭掌控大局，展現高達67%的控球率，並發動17次射門、其中6次射正，整體進攻效率優異。反觀巴拿馬在僅有33%的控球率下，雖然嘗試以高強度防守與16次犯規力阻對手推進，也創造出13次射門，但受限於英格蘭防線壓迫，全場僅有2次射正。雙方防禦端各完成3次擋球，但英格蘭在進攻端施加的龐大壓力，成功轉化為實質分數。

雙方在上半場互交白卷，關鍵轉折點出現在下半場。第60分鐘，英格蘭後衛寬沙（Jarell Quansah）防守犯規領到黃牌。隨後英格蘭迅速打破僵局，第62分鐘，薩卡（Bukayo Saka）送出助攻，由貝林漢姆（Jude Bellingham）起腳射門得分，幫助球隊先馳得點。第67分鐘，貝林漢姆改送出妙傳，助攻隊長凱恩（Harry Kane）射門破網，在5分鐘內將比分擴大為2比0，奠定勝局。

英格蘭最終憑藉優異的攻防轉換全取三分。小組賽三輪戰罷，L組積分榜形勢底定：英格蘭以2勝1和、積分7分高居小組第一順利晉級；克羅埃西亞以2勝1負、積分6分排名第二晉級；迦納以1勝1負1和、積分4分位居第三；三戰盡墨且一球未進的巴拿馬則以0分小組墊底出局。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

世足戰報 2026美加墨世足 英格蘭 巴拿馬

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