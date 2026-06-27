25歲才轉職業、40歲成世界盃英雄！維德角無名門將沃齊尼亞的逆襲人生

摘要 1.維德角門將沃齊尼亞在世界盃處女秀完成7次撲救，以0比0逼平世界排名第二的西班牙隊，當選全場最佳球員。 2.沃齊尼亞現年40歲，個人身價只有5萬歐元，年輕時曾因身材被教練看輕，25歲才轉為職業球員，生涯待過5個國家、9支球隊。

6月15日，世界盃H組首戰在美國亞特蘭大開踢。場上一邊是世界排名第二、被視為奪冠熱門球隊的西班牙，另一邊是第一次踢進世界盃、世界排名第67的維德角（Cape Verde）。

比賽90分鐘裡，西班牙一次次叩關、製造出27次射門機會、控球率是對手近3倍，但神奇的是，他們怎麼樣也攻不破球門。比賽最終以0比0和局結束。

擋住西班牙攻勢的，是一名臉上已長出皺紋的40歲門將，沃齊尼亞（Vozinha）。

比賽一結束，社群上開始討論沃齊尼亞這個多數人沒聽過的名字，他到底是從哪裡冒出來的怪物？

維德角是什麼國家？人口僅54萬的西非島國

要認識沃齊尼亞，得先認識他的國家。維德角是位於西非外海、大西洋上的島國，由10座火山島組成。它曾是葡萄牙殖民地，1975年獨立，官方語言是葡萄牙語，全國人口只有約54萬，規模約是一個苗栗縣。

這個國家資源匱乏、糧食多半仰賴進口，謀生不易，移居海外的維德角人甚至比留在國內的還多，主要分布在美國與葡萄牙。而沃齊尼亞的家鄉聖文森島，是維德角以音樂聞名的文化重鎮。

沃齊尼亞（Vozinha）小檔案 本名Josimar José Évora Dias。 1986年生於維德角聖文森島，身高189公分。 現效力葡萄牙甲級聯賽球隊Chaves。 2012年起擔任維德角國家隊主力門將，出賽逾90場。 Intagram：@vozinha1

他不是天才型球員，25歲才轉職業

和多數十幾歲就被球探網羅的世界盃球星不同，沃齊尼亞生涯起步並不順利。他年輕時因為身材被教練看輕，起步比別人晚，先在家鄉的地方球隊踢了幾年，直到25歲才首度離開維德角，轉為職業球員。

「沃齊尼亞」這個名字，藏著他的出身。他從小因父親當兵、母親忙於工作，主要由祖父母帶大，「Vozinha」在葡萄牙文裡意思接近「小奶奶」。小時候他常和年紀較大的孩子在街頭踢球，輸了球就氣呼呼的跑回家，其他人便取笑他「又要回去向奶奶告狀了」，這個帶著嘲弄意味的外號就此跟上了他。

長大後他不但沒有排斥，反而把它當成自己的招牌。他第一次離鄉、到安哥拉踢球時，隊上也有一個叫Josimar的門將，他乾脆不用本名、把綽號繡上球衣，Vozinha從此跟著他走遍各地。

繞了5個國家、踢了20年，從沒進過頂級聯賽

離開維德角後，沃齊尼亞成為足球場上的流浪門將。他的第一份海外工作在安哥拉，之後輾轉到摩爾多瓦、賽普勒斯、斯洛伐克、葡萄牙等地，前後待過5個國家、9支球隊。

這串資歷的共同點是，全都是關注度低、薪水有限的小聯賽。沃齊尼亞現在效力的Chaves，也只是葡萄牙的第二級球隊。

這15年，他在足球新聞裡幾乎沒沒無聞，沒拿過豪門俱樂部合約，也沒打進過歐洲頂級賽事。國家隊這條路也十分漫長，他從2012年起就成為維德角的主力門將，踢過4屆非洲國家盃。

多數頂級門將過了35歲就開始走下坡，沃齊尼亞卻在40歲、還在踢次級聯賽的時候，才迎來生涯中最重要的一場球。

沃齊尼亞到底有多無名，從身價就看得出來。根據足球轉會資料庫Transfermarkt，沃齊尼亞的個人身價只有5萬歐元（約新台幣180萬元）。當天西班牙隊從替補席上場的當家球星、全世界身價最高的拉明．耶馬（Lamine Yamal），身價是2億歐元，足足是沃齊尼亞的4000倍。

7次撲救，是十幾年練出來的功夫

維德角面對西班牙，整場不意外的被輾壓。上半場尾聲，西班牙在球門前製造混戰，沃齊尼亞先是撲掉一次近距離的射門，在球彈起後又一跳將球擋出界外。整場比賽，西班牙球員費蘭．托雷斯（Ferran Torres）、佩德里（Pedro González）、拉波特（Aymeric Laporte）的攻勢，都被他一一化解。

這種反應速度與判斷力，是一場一場次級聯賽裡練就出來的本能。世界盃這個舞台，他等了將近15年，而這一刻，他牢牢守住了所有機會。

終場哨響，沃齊尼亞在球門邊彎下腰落淚，因為最想見證這一刻的家人都不在現場。從小把他帶大的祖父母，幾年前已相繼過世；母親則因為籌不到簽證費用，沒能到亞特蘭大看他比賽。

不過，全球球迷都因為這場比賽記住了他，他的Instagram追蹤數從賽前的5萬一路暴增，目前已突破1000萬。

「我懷抱夢想，畢生等待就為今天這一刻。」他用一場比賽證明，儘管自己起步晚、身價低、長年在沒人注意的地方踢球，但在機會還沒來之前，一直努力待在場上，總會等到屬於自己的那一場球。

資料來源：Al Jazeera、FOX Sports、Business Standard、Olympics.com、Transfermarkt 1, 2、NBC News

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《原文25歲才轉職業，40歲成世界盃英雄！維德角無名門將沃齊尼亞的逆襲人生》