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世足賽／被迫美墨通勤出賽 伊朗拚自力晉級夢碎批美國不公平對待

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
伊朗傷停補時第3分鐘進球，一度燃起直接晉級希望，隨後經影像輔助裁判（VAR）檢視後確認越位，伊朗空歡喜一場。 歐新社
伊朗傷停補時第3分鐘進球，一度燃起直接晉級希望，隨後經影像輔助裁判（VAR）檢視後確認越位，伊朗空歡喜一場。 歐新社

2026世足賽

2026年世界盃足球賽G組小組賽最終輪，伊朗今天與埃及以1：1戰和，是否寫下隊史首度晉級淘汰賽還在未定之天，總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）賽後抗議主辦國之一美國不公，迫使伊朗小組賽3場比賽必須在美國、墨西哥之間通勤出賽，「如果准許我們提前兩周抵達準備，我們或許能以更好的狀態、體能及心理狀態出賽，他們剝奪了我們應該獲得的公平待遇。」

美伊緊繃關係讓伊朗這次的參賽備受關注，美國總統川普（Donald Trump）在今年3月時表態，歡迎伊朗參賽，但他認為考量人身安全，若伊朗在比賽與比賽之間的備戰時間續留美國，並不恰當。

伊朗小組賽前兩戰分別在6月16日、22日在洛杉磯出賽，今天的賽事則在西雅圖進行，而伊朗3場比賽都必須在美、墨之間通勤，要求賽前一天抵達美國、賽後當晚離境，第3場比賽前旅行規定獲得放寬，但也只是准許他們提早2天抵達。

加蘭諾伊認為球隊受到不公對待，「我向FIFA呼籲，來年的世界盃，別再讓主辦國以同樣的方式對待選手和球隊。」

伊朗此戰若能擊敗埃及，就能直接獲得晉級門票，雖在傷停補時由伊朗卡里扎赫 (Shojae Khalilzadeh）進球，但隨後經影像輔助裁判（VAR）檢視後確認越位，伊朗空歡喜一場，和局收場，伊朗只拿到分組第三。

伊朗在此戰後將再次飛回墨西哥提華納（Tijuana），等待晉級與否命運揭曉，加蘭諾伊表示，「我們帶著神聖的目標前來，就是努力訓練、踢好比賽，如果上帝保佑我們晉級，我會給全隊一天休兵，或許去海邊走走，好好放鬆恢復。」

世足戰報 2026美加墨世足 伊朗 埃及

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