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世足賽／非洲小國成世界盃大亮點 揭開維德角崛起之路

中央社／ 休士頓26日綜合外電報導
維德角球迷。 法新社
維德角球迷。 法新社

2026世足賽

非洲小國維德角人口僅50多萬，今年首度參加世界盃足球賽踢完H小組賽保持不敗戰績，並與西班牙共同晉級淘汰賽。日媒採訪相關人士，探究打造「不敗」勁旅的的幕後軌跡。

維德角今天以0比0與沙烏地阿拉伯踢和，在先前的小組賽也分別逼和歐洲勁旅西班牙與傳統足球強權烏拉圭，以H組第2名之姿與西班牙闖進淘汰賽。而維德角40歲的守門員沃津哈（Vozinha）的精采表現，也虜獲全球無數球迷的心。

這個位在非洲西北部近海的群島國家，在國際足壇崛起是耕耘多年的成果。維德角足球協會會長塞米多（Mario Semedo）告訴日本「朝日新聞」，「我並不驚訝我們能在世足賽取得大幅進步，這是2008年起持續改革所獲得的成果」。

塞米多從1999年至今，除了其中兩年之外，長年擔任維德角足協會長。

●聘請葡萄牙籍教頭　從培育選手打下基礎

他說明，維德角足協2008年聘請葡萄牙籍、在培育年輕選手有高度評價的戴烏希（João de Deus）擔任總教練與技術總監。塞米多回憶，「我們當時討論的重點不是找一位能立刻帶隊贏球的教練，而是打下能在世界舞台競爭的基礎，因此首度替國家隊制定完整的強化計畫。」

而這項計畫的核心是重組維德角國家隊，其中包含招攬國內外人才。據稱，移民到歐美地區的維德角後裔，人數約為國內的2倍到3倍。雖然維德角國家隊也有歸國後裔，但是愈有潛力的年輕球員，就愈容易在青少年時期被其他國家「挖角」。

因此，新計畫首先建立效力於歐美俱樂部青年體系的維德角裔年輕球員名單，並派人實地考察，並在更早階段說服他們代表維德角出賽，甚至向球員家長爭取支持。

塞米多指出，「現在看來或許理所當然，但這項改革相當重要」。

●改善選手交通問題　支援機制與歐美看齊

維德角境內有多座島嶼，球員自費集結到首都普拉伊亞（Praia）必須搭船或飛機，若前往海外比賽更是困難重重，負擔沉重。維德角足協在戴烏希的建議之下，建立以選手狀態優先、能與歐洲看齊的支援系統。

即便戴烏希兩年後離任，但留下完整的強化計畫。之後，以維德角裔為主體的國家隊逐漸嶄露頭角。

●國家體育場成主場　見證維德角進軍世界盃

維德角於2013年非洲國家盃資格賽擊敗勁旅喀麥隆，首次晉級會內賽，並一路踢進8強，接著在2014年世界盃非洲區資格賽中，一度有望挺進世界盃，但最後因使用遭停賽的球員而被取消資格。不過，維德角的國際足球總會（FIFA）排名仍曾升至第27名，世界盃夢開始變得觸手可及。

2014年，可容納1萬5000人的「維德角國家體育場」於普拉伊亞落成。這座體育場舉辦的首場國際賽中，還能看到在這屆世足賽一戰成名的守門員沃津哈年輕時期的身影。

「維德角國家體育場」的負責人表示，「這座足球場符合FIFA要求的國際標準，也成為維德角的主場，進而帶動選手的士氣。而沃津哈就是維德角國家隊過去一段改革時期的核心球員」。

●低潮仍持續培育人才　本屆世足賽開花結果

最早一批入選的維德角裔球員逐漸年長，無法維持巔峰狀態。沃津哈雖然成為維德角防線不可或缺的精神支柱，但球隊整體戰績始終未見突破。即便如此，維德角足協始終沒有放棄強化計畫，持續踏實地挖掘新血。

而本屆世界盃資格賽之中，維德角的主力已換成2010年代後半加入國家隊、一路看著沃津哈等老將成長的新世代球員。

而新血與老將共同努力的成果，就是在去年10月，維德角在國家體育場擊敗史瓦帝尼，取得隊史首張世界盃門票，寫下歷史。這場在主場完成的壯舉，讓球迷載歌載舞，使整座球場宛如嘉年華一般熱鬧。

日媒Sponichi Annex報導，維德角總教練布瑞托（Pedro Leitão Brito，常被稱為Bubista）在球隊確定晉級淘汰賽後表示，「我替球員們的成就感到驕傲。能夠在小組賽保持不敗，令人十分欣喜。這要歸功於球隊的組織力與團隊精神。」

維德角挺進淘汰賽後，即將碰上衛冕冠軍阿根廷。他也充滿自信地說，「我們雖然是個小國，但始終為了達成目標而奮戰。沒有任何事情是不可能的。」

世足戰報 2026美加墨世足 維德角

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