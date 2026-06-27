世足賽／小組晉級戰況更新：法國3戰全勝、維德角締造歷史 南韓跌落淘汰邊緣

2026世界盃小組賽持續進行，在今天完成G、H、I三組最後一輪賽事後，32強晉級名單再度更新。G組由比利時與埃及攜手晉級，伊朗則以分組第三保住晉級希望；H組則由西班牙與首次參賽的維德角一同挺進淘汰賽，烏拉圭確定無緣晉級32強；I組則由法國以3戰全勝強勢晉級，挪威取得分組第二，塞內加爾則憑藉分組第三資格保有晉級希望。

比利時在最後一戰火力全開，以5：1大勝紐西蘭，靠著淨勝球優勢登上分組第一，順利晉級32強。 美聯社。

G組方面，「歐洲紅魔」比利時在最後一戰火力全開，以5：1大勝紐西蘭，前兩戰雖意外遭到埃及與伊朗踢平，但最終仍以1勝2和、積分5分，靠著淨勝球優勢登上分組第一，順利晉級32強。埃及則與伊朗1：1握手言和，以1勝2和、積分5分排名分組第二，同樣取得淘汰賽門票。伊朗雖然3戰皆和、積分3分，一度在傷停補時破門燃起晉級希望，但進球遭VAR判定越位取消，最終以分組第三作收，目前仍保有晉級機會；紐西蘭則以1分墊底遭淘汰。

首次闖進世界盃會內賽的維德角與沙烏地阿拉伯0：0踢平，小組賽3戰皆和拿下3分，成功以分組第二歷史性挺進32強。 新華通訊社。

H組則上演晉級生死戰，西班牙靠著巴耶納（Alex Baena）上半場把握烏拉圭門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）失誤攻進全場唯一進球，以1：0擊敗烏拉圭，最終以2勝1和、積分7分奪下分組第一。首次闖進世界盃會內賽的維德角則與沙烏地阿拉伯0：0踢平，小組賽3戰皆和拿下3分，成功以分組第二歷史性挺進32強，繼續改寫隊史紀錄。烏拉圭3戰2和1敗、積分2分，連續兩屆止步小組賽；沙烏地阿拉伯則以2分遭到淘汰。

法國以4：1擊敗挪威，以分組第一強勢晉級。 法新社。

I組方面，法國展現強大統治力，以4：1擊敗挪威，登貝萊（Ousmane Dembélé）上演帽子戲法，幫助球隊完成3戰全勝、積分9分，以分組第一強勢晉級。挪威則以2勝1敗、積分6分取得分組第二，同樣順利晉級。另一場比賽，塞內加爾在伊拉克早早少打一人的情況下，以5：0大勝對手，最終以1勝2敗、積分3分排名分組第三，確定搶下第5張晉級門票；伊拉克則3戰全敗遭淘汰。

隨著G、H、I組賽事全部落幕，「最佳分組第三名」競爭也更加白熱化。目前瑞典、厄瓜多、波赫、巴拉圭4支拿下4分的球隊，以及在I組以5：0大勝伊拉克的塞內加爾（3分、淨勝球+2），都已提前鎖定32強門票。G組的伊朗則以3戰皆和、積分3分、淨勝球0暫居晉級排序第6位，而尚未踢完最後一輪的克羅埃西亞也幾乎篤定能搶下一席，讓目前排名第8、積分3分、淨勝球-1的南韓跌至淘汰線邊緣。

由於J、K、L組最後一輪將在明天進行，只要最後3組中再有兩支分組第三名球隊取得4分以上，或同樣拿下3分、淨勝球0以上的話，南韓就將遭到擠出前8名，無緣晉級32強。因此，最後4張「最佳分組第三名」門票，將在明天小組賽全部結束後正式揭曉。