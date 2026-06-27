世足賽／伊朗落入「分組3卡位」 送塞內加爾晉級、南韓拉最終警報

世足賽小組賽最終輪賽事將在明天落幕，其中最受外界關注的「分組3卡位」戰也進入白熱化，在剛剛結束的G組賽事確定由伊朗以3戰全和、淨勝球「0」的成績落入分組第3名後，也將南韓在「分組3卡位」晉級排序擠到淘汰線上的最後一位，也就是第8席位置。

今年世足賽在擴編為48隊的情況下也改變賽制，除了12組分組前2名隊伍將能直接晉級到32強賽外，還將擇優8支分組第3名的隊伍晉級，這也讓「分組第3」之爭，成為小組賽最後一輪最受關注的話題。

其中包括4分積分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭都已經率先取得32強賽門票，至於已經完成所有賽事的烏拉圭（2積分）則是已確定遭到淘汰。

而剩下4張門票也將由7隊競爭，在G組最終由3戰皆和局且淨勝球0的伊朗落入分組第3名後，「分組3卡位」晉級排序第5名的塞內加爾（3積分、淨勝球2）則是確定搶下第5張晉級門票，至於伊朗則是排序第6位，南韓（3積分、淨勝球-1）則是落入第8位。

在排序第7位的克羅埃西亞目前僅出賽2場情況下，也代表明天壓軸登場的3組賽事中，只要有兩支分組第3名球隊取得4分以上積分或是3積分、淨勝球0以上的話，南韓將遭到淘汰出局，