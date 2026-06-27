世足賽／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

2026年世界盃足球賽G組小組賽最終輪，今天上演埃及、伊朗兩個中東國家過招，伊朗卡里扎赫（Shojae Khalilzadeh）在傷停補時第3分鐘進球，一度燃起直接晉級希望，隨後經影像輔助裁判（VAR）檢視後確認越位，伊朗空歡喜一場，最終1：1言和，G組分組底定第一比利時、第二埃及，伊朗能否晉級仍是未知數。

埃及開賽第5分鐘由薩貝爾（Mahmoud Saber）跟進補射破門，伊朗第8分鐘獲得12碼罰球機會，塔雷米（Mehdi Taremi）操刀遭到埃及門將修比爾（Mostafa Shobeir）撲出，伊朗仍在第14分鐘由雷札伊安（Ramin Rezaeian）進球扳平。

雙方此後都未能再追加進球，以1：1進入傷停補時，卡里扎赫在第3分鐘進球，伊朗嗨翻，一度以為將能直接取得晉級門票，然而VAR判決取消進球，儘管後續攻勢頻頻讓埃及陣腳大亂，但無法再進球，最終留下失意。

伊朗3場和局積分3分、淨勝球0，目前在「分組第3之爭」排名第6，將積分3分、淨勝球-1的南韓再擠落至第8，晉級之路只剩最後一口氣。