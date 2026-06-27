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世足賽／烏拉圭首次連兩屆小組賽止步 主帥：我無法讓球隊發揮潛力

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
南美強權烏拉圭隊史首次連續兩屆在小組賽止步。 法新社
南美強權烏拉圭隊史首次連續兩屆在小組賽止步。 法新社

2026世足賽

南美強權烏拉圭今天在世界盃小組賽最終戰以0：1不敵西班牙，戰績2和1敗、一勝難求，隊史首次連續兩屆在小組賽止步，主帥畢爾沙（Marcelo Bielsa）賽後直言，自己沒能讓烏拉圭和陣中的球員發揮出潛力。

烏拉圭在今年小組賽先以1：1和沙烏地阿拉伯踢平、與維德角則是2：2和局收場，今天面對西班牙沒退路，但烏拉圭依舊沒能搶下勝利，在比賽第42分鐘因為門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的失誤，讓西班牙攻進致勝分，輸球後也確定遭淘汰。

烏拉圭曾在世界盃兩度奪冠，如今連五屆參與世界盃，卻寫下連兩屆於小組賽止步的隊史頭一遭，賽後選手在場上失望落淚，告別本屆賽會。

畢爾沙在2023年接掌烏拉圭國家隊兵符，但烏拉圭這次在世界盃小組賽前兩戰沒能開胡，今天與西班牙之戰賽前，甚至爆出陣中將帥不合的消息，陣中主力球員不滿畢爾沙的訓練和戰術安排，畢爾沙還集合全隊召開48分鐘的會議，指責球員想將他逼退。

烏拉圭小組賽一勝難求，主帥畢爾沙攬責。 美聯社
烏拉圭小組賽一勝難求，主帥畢爾沙攬責。 美聯社

最終烏拉圭小組賽三場踢完就打包，畢爾沙在輸給西班牙的賽後向媒體表示：「我無法發揮出烏拉圭以及這些球員的潛力。」

而今天他在中場休息時，就把上半場失誤但國際賽經驗豐富的40歲門將穆斯萊拉換下場，此調度也受到質疑，在球隊需要進球時卻是換下守門員，對此畢爾沙說：「在換下他之後，我是希望在進攻端增加更多強度與存在感。」

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