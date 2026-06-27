世足賽／南韓已羨慕！人口50萬維德角3積分勇闖32強 球員激動落淚

首度闖進世界盃會內賽的維德角今天以0比0與沙烏地阿拉伯踢和，延續他們童話般的征戰之旅，接下來將在淘汰賽迎戰上屆冠軍阿根廷。

法新社報導，維德角與沙烏地在休士頓握手言和，加上西班牙以1比0擊敗烏拉圭，這讓賽前世界排名第67的維德角，最終在H組中以第2名之姿晉級，僅次於西班牙。

這個人口僅50萬多人的群島國家，目前在3場分組賽皆以平手收場，接下來將於7月3日在邁阿密對上梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，為這段令人驚嘆的征戰之旅開啟新篇章。

依人口規模來看，維德角是世界盃史上第3小的球隊，球員們在賽後留下淚水，為他們加油的一些粉絲也激動落淚。

維德角球員在場上焦急地等待1到2分鐘，直到手機傳來西班牙獲勝的消息後，大家隨即陷入狂喜慶祝。

西班牙在首輪以0比0與維德角戰平，最終取得7分積分，首度參賽的維德角拿下3分，而烏拉圭與沙烏地各得到兩分，雙雙打道回府。