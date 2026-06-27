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世足賽／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
美加墨世足賽小組賽最後一輪賽事，成為焦點的「分組3卡位戰」在剛剛H組結束最後兩場賽事後，再度更新戰局，其中以0：1不敵西班牙的烏拉圭，確定成為該組第3名，但在僅有2積分的情況下，也確定無緣晉級32強，這也讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。
在H組最後一戰開踢前，「分組3卡位戰」中除了4積分的瑞典、厄瓜多、波赫已率先晉級外，同為4積分的巴拉圭，則在H組第3名烏拉圭確定僅拿下2積分後，奪下卡位戰第4張32強賽門票。
至於排在巴拉圭之後的則為第5排序的塞內加爾、第6排序的克羅埃西亞（L組目前僅出賽2場）、第7排序的南韓、第8排序的阿爾及利亞（J組目前僅出賽2場）、第9排序的蘇格蘭都為3積分，在烏拉圭無法躋身3積分行列遭到淘汰的情況下，將僅剩下稍後將登場的G組與明天將進行的J組、K組、L組第3名，有機會爭奪32強門票。
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