世足賽／C羅「全身上下沒刺青」超暖原因曝光 全網讚：真的帥

41歲葡萄牙足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅）目前正投入2026世界盃賽事，場內外話題持續受到關注。對此，歌手裘海正分享，不少足球員都會在身上刺青，但C羅始終沒有刺青，背後原因讓她直呼「很酷」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

裘海正在臉書表示，許多職業足球員身上都能看到大大小小的刺青，唯獨C羅多年來始終維持沒有刺青的形象，而他不刺青的原因，就是長期維持定期捐血的習慣，希望能持續符合捐血條件，讓她直言「很酷」。

貼文一出後，多數網友都大讚「太強了，第一次發現沒有刺青的優秀選手！值得欽佩」、「原來如此，真的很棒的人」、「他對這個世界有大愛！」、「健康的C羅，很有愛心喔」、「值得欽佩！不被次文化打倒」。

事實上，國際奧林匹克委員會曾報導，C羅是得知葡萄牙國家隊隊友卡洛斯·馬丁斯（Carlos Martins）的兒子罹患罕見血液疾病後，為了幫助對方才開始定期捐血，而他也登記成為骨髓捐獻者，也曾多次表示，他身上沒有刺青，是為了能隨時捐血。

據台灣血液基金會規定，若有進行刺青、紋繡眉、紋唇等侵入性美容行為，需暫緩捐血1年，確保受血者安全，讓潛在的血液感染風險，有足夠時間被檢測出來。