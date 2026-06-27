世足賽／塞內加爾「分組3之爭」再卡位 南韓晉級排序落入第7位

世足賽小組賽最後一輪賽事邁入尾聲，不僅各分組前兩名競爭白熱化，攸關晉級與否的跨組分組第三名擇優競爭更是成為各界關注焦點，在塞內加爾今天以5：0大勝伊拉克後，再將南韓等隊的晉級排序再往下擠一個位置，只要今天G組與H組分組第3名成績再超越，南韓將確定無緣晉級。

今年世足賽在擴編為48隊的情況下也改變賽制，除了12組分組前2名隊伍將能直接晉級到32強賽外，還將擇優8支分組第3名的隊伍晉級，這也讓「分組第3」之爭，成為小組賽最後一輪最受關注的話題。

其中南韓在日前於小組賽最後一戰不敵南非後，以3積分、淨勝球「-1」落入分組第ˇ名，隨著過去幾天陸續有其他分組第3名球隊在積分或是得失球超越南韓的情況下，讓他們逐漸被擠向淘汰線外，包括4積分的瑞典、厄瓜多、波赫在前幾日都已經陸續取得32強門票。

而今天首場比賽塞內加爾在以5球大勝伊拉克後，在12支分組第三的球隊中排名上升至第5名，與4積分排名第4名的巴拉圭晉級情勢大好，至於南韓則往下掉至第7名，只要再有兩支球隊超車，就將無緣晉級。

包括目前正在進行的H組與賽事在內，共有5組尚未完成最後一輪賽事，但L組第3名克羅埃西亞在尚未進行最後一戰的情況下，成績已超越南韓，最快在今天G組與H組最後一輪賽事結束後，就能確定南韓是否會遭到淘汰。